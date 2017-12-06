25 товаров, у создателей которых отменное чувство юмора

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Не все производители товаров помешаны на маркетинге и гонке за показателями продаж, у некоторых остается время пошутить и выпустить на рынок необычные товары. AdMe.ru собрал для вас лучшие примеры товаров, у производителей которых оказалось отличное чувство юмора.

1. Мой пес разгрыз свою игрушку, и внутри оказалась другая, только очень грустная

2. Новый взгляд на поло

3. Реальный продукт может оказаться совсем не таким, как в рекламе

4. Когда в душе ты настоящий зверь

5. Нарезатель бабушек печалит бабушку

6. Вам мороз по коже или глаз вырвать?

7. Призер абсолютно никакой награды. Но кого это волнует?

8. Schweppes и загадочная русская душа

9. Жарче, чем в Мордоре

10. Магия в каждом кусочке

11. Леденцы от боли в горле

12. Гении упаковки

© eyedontlie / imgur

13. Простой способ разнообразить супружескую жизнь

14. Когда готов на все ради хорошего каламбура

Illuminatea читается как «иллюминати», где вместо окончания -ti стоит -tea — «чай». А в слогане A Product of the Brew World Order обыгрывается фраза «Продукт нового мирового порядка», хотя вместо слова New («новый») используется Brew («заварочный»).

15. Тот случай, когда производитель точно знает своего покупателя

16. Хорошенько подумайте, прежде чем наступить

17. Это эффект от соуса или состав?

18. Упаковка подскажет, как свалить мытье посуды на другого

19. — Бэрримор, что у нас на завтрак? — Овсянка, сэр!

20. И цена небось как на мясо

21. Мы знаем, чем вы на самом деле занимаетесь в душе

22. Грибочки приворотные

23. Для тех, кто любит винишко и белые ковры

24. Познай дзен со Skittle’s

25. Чтобы точно выпали две шестерки

А вам встречались в магазинах товары, мимо которых невозможно пройти и не улыбнуться?