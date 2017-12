25 товаров, у создателей которых отменное чувство юмора

1. Мой пес разгрыз свою игрушку, и внутри оказалась другая, только очень грустная

2. Новый взгляд на поло

3. Реальный продукт может оказаться совсем не таким, как в рекламе

4. Когда в душе ты настоящий зверь

5. Нарезатель бабушек печалит бабушку

6. Вам мороз по коже или глаз вырвать?

7. Призер абсолютно никакой награды. Но кого это волнует?

8. Schweppes и загадочная русская душа

9. Жарче, чем в Мордоре

10. Магия в каждом кусочке

11. Леденцы от боли в горле

12. Гении упаковки

13. Простой способ разнообразить супружескую жизнь

14. Когда готов на все ради хорошего каламбура

Illuminatea читается как «иллюминати», где вместо окончания -ti стоит -tea — «чай». А в слогане A Product of the Brew World Order обыгрывается фраза «Продукт нового мирового порядка», хотя вместо слова New («новый») используется Brew («заварочный»).