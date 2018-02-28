25 сумасшедших совпадений, которые нарочно и не придумаешь

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Совпадения в нашем мире порой бывают настолько идеальными, что молчать просто невозможно. Остается только взять в руки телефон, сделать снимок и поделиться этой красотой со всеми. Вот подборка очередных творений его величества случая.

AdMe.ru собрал фотографии, совпадения на которых явно дело рук самой судьбы.

Тренды этой весны мы, кажется, уловили

«Жена только что прислала мне фотографию нашего кота, играющего за телевизором»

Интересно, они и денег одинаковое количество в банкоматах снимут?

«Только что понял, что ремешок для камеры, который я купил много лет назад, сделан из той же ткани, что и мои новые чехлы для сидений»

Что-то мне подсказывает, что я выбрал неправильный банк

На секунду показалось, что это сам Полковник Сандерс вышел проверить, пользуется ли популярностью его ресторан

Коробка пиццы стала практически невидимой на этой скатерти

Похоже, эта долька банана в прошлой жизни была псом

Кажется, пора выбирать другой любимый напиток

«В детстве я был уверен, что диктор тоже меня видит. Кажется, я был прав»

И тут я подумал, что Матрица сломалась

«Шаурма идеально сочетается с моим столом»

На самом деле в стакане не пиво, а жир

Это не совпадение, это камуфляж

«Только возвращаясь к машине, заметил, что эти кусты сделали мои шины „зелеными“»

«Мама очень удачно выбрала платок: я не сразу заметила, что она сидит на диване, когда вошла в комнату»

«На Рождество мне подарили точно такую же футболку, в которой я был в тот момент»

«Кофейный стаканчик будто сделан из моих джинсов»

Даже без кукольной головы Марио этот человек все равно на него похож

Кажется, эти женщины сговорились. Ну не бывает таких совпадений!

«Я не сразу заметил ключ, вставленный в эту ручку»

После такого становится трудно верить в совпадения

Нет сомнений, эти туфли были созданы для того, чтобы ходить по этой платформе метро

Хм, а вы уверены, что это синтетический ворс?

Тот момент, когда хочется спросить родителей, нет ли у тебя брата-близнеца