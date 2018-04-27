25 странных и пугающих вещей, которые были найдены на распродажах и барахолках
Барахолки и блошиные рынки — настоящее эльдорадо для тех, кто любит старинные, редкие или просто необычные вещицы. Однако порой на «развалах» и гаражных распродажах можно найти по-настоящему безумные вещи: игрушки, похожие на персонажей фильмов ужасов, странные предметы, назначение которых до конца непонятно, и даже бывшие в употреблении гробы.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть на «артефакты», которые были найдены и куплены на барахолках. Надеемся, они не будут сниться вам в кошмарах.
1. Кто ты, деревянный зебротигр?
2. Кажется, у фей вчера была вечеринка
3. «Обнимашки. ОБНИМАШКИ, я сказал!»
4. Это всего лишь держатель для зубочисток. А вы что подумали?
5. А это кормушка для птиц. Седых птиц
6. Нет, мне совсем не страшно. Не страшно мне
7. «Заведи меня и смотри, как я ползу... в твои ночные кошмары»
8. Посмотри мне в глаз!
9. Свиножирафы?
10. Думаете, Чаки страшный? Вы на это посмотрите!
11. Вы ведь тоже видели этот фильм, да?
12. Сама в шоке!
13. А точно только один раз использовали? А то мне в подарок
«Гроб, немного б/у, $ 50.
Немного б/у гроб, использовали только один раз. Только реальные покупатели. Это отличное предложение. Без торга».
14. Симба, что они с тобой сделали?
15. Туфлелошадь. Теперь я видел все
16. У меня только один вопрос: зачем?
«Мне нужна идеальная секретарша, которая быстро печатает и медленно бегает».
17. Что вы вообще знаете об усталости?
18. Это стоило всего $ 5, но у меня не было с собой наличных, хнык
19. Спасибо, что хотя бы в брюки одели. Или вшили
20. Секта свидетелей яйца
21. Если бы у миньонов была кукла вуду, она выглядела бы именно так
22. Спасибо, что поделился
«Я люблю пукать».
23. Кажется, в мире только что появилась еще одна фобия
24. Акваиисус
25. $ 40 потрачены с пользой
А вам доводилось находить что-то необычное в комиссионных магазинах и на блошиных рынках?
Фото на превью TheDeltaLambda/reddit