25 странных и пугающих вещей, которые были найдены на распродажах и барахолках

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Барахолки и блошиные рынки — настоящее эльдорадо для тех, кто любит старинные, редкие или просто необычные вещицы. Однако порой на «развалах» и гаражных распродажах можно найти по-настоящему безумные вещи: игрушки, похожие на персонажей фильмов ужасов, странные предметы, назначение которых до конца непонятно, и даже бывшие в употреблении гробы.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на «артефакты», которые были найдены и куплены на барахолках. Надеемся, они не будут сниться вам в кошмарах.

1. Кто ты, деревянный зебротигр?

2. Кажется, у фей вчера была вечеринка

3. «Обнимашки. ОБНИМАШКИ, я сказал!»

4. Это всего лишь держатель для зубочисток. А вы что подумали?

5. А это кормушка для птиц. Седых птиц

6. Нет, мне совсем не страшно. Не страшно мне

7. «Заведи меня и смотри, как я ползу... в твои ночные кошмары»

8. Посмотри мне в глаз!

9. Свиножирафы?

10. Думаете, Чаки страшный? Вы на это посмотрите!

11. Вы ведь тоже видели этот фильм, да?

12. Сама в шоке!

13. А точно только один раз использовали? А то мне в подарок

«Гроб, немного б/у, $ 50. Немного б/у гроб, использовали только один раз. Только реальные покупатели. Это отличное предложение. Без торга».

14. Симба, что они с тобой сделали?

15. Туфлелошадь. Теперь я видел все

16. У меня только один вопрос: зачем?

«Мне нужна идеальная секретарша, которая быстро печатает и медленно бегает».

17. Что вы вообще знаете об усталости?

18. Это стоило всего $ 5, но у меня не было с собой наличных, хнык

19. Спасибо, что хотя бы в брюки одели. Или вшили

20. Секта свидетелей яйца

21. Если бы у миньонов была кукла вуду, она выглядела бы именно так

22. Спасибо, что поделился

«Я люблю пукать».

23. Кажется, в мире только что появилась еще одна фобия

24. Акваиисус

25. $ 40 потрачены с пользой

А вам доводилось находить что-то необычное в комиссионных магазинах и на блошиных рынках?