25 странностей китайцев, которые удивят любого
«У нас так не делают!» — эта мысль будет биться в вашей голове с первых секунд пребывания в Китае. Основная достопримечательность этой страны — это сами жители. Необычные, а порой и откровенно странные привычки китайцев приводят простых европейцев в шок. Но жителей Поднебесной это не особо волнует. На вопрос на английском они будут отвечать на китайском, потому что Китай, по их мнению, — центр мира, а китайский — язык всех народов. С ними не поспоришь, их же больше.
AdMe.ru подобрал для вас 25 странных китайских особенностей и даже попытался их объяснить.
1. В Китае можно поучаствовать в соревнованиях, где люди должны есть острые перцы чили, погружаясь в ванну с ними же. Надеемся, приз стоит таких страданий
2. Мы говорили, что китайцев много? Да, их много. А это фотография с курорта
3. Популярный флешмоб в Китае — носить рыбок во впадинах ключиц, чтобы продемонстрировать окружающим свою худобу
4. Мистер, а вы точно парикмахер?! Китайцы могут сделать стрижку серпом, горячими щипцами и даже болгаркой. Причем помещение для парикмахерской не нужно
5. Но это не мешает полету фантазии
6. Для релакса также не обязательно идти в спа. Массажисты ждут своих клиентов повсюду
7. Они делают массаж очень интенсивно. Возможны покраснения
8. Быть в тонусе китайцам помогают коллективные упражнения на воздухе
9. Никто не удивляется, если человек делает упражнения, пока ждет автобус, или же активно разминается при ходьбе
10. Китай — король фейков и не перестает удивлять своей креативностью
11. Если делаешь маникюр, то сиять должен каждый палец!
12. Шоу с самыми редкими животными! Китайские рекламщики идут на все для привлечения аудитории
13. После трудовой недели многие китайцы могут облачиться в пижаму до понедельника. Это называется режим выходного дня, который включает в себя прогулки, походы по магазинам и ресторанам
14. Китайцы везде носят с собой термос с кипятком. Пить горячую воду — значит предупредить ряд болезней. А если все-таки заболел? Пей воду!
15. Мало кто заботится о комфорте в Китае. Даже в поезд дальнего следования можно взять билет «без места»
16. Уличная еда очень экзотична. Как вам скорпион на палочке?
17. Хотя для европейца любая китайская еда экзотична. Эту черепаху купили в супермаркете, на ценнике было написано, что это свежее черепашье мясо
18. Бобовые тоже в почете на китайском столе. Почти национальное угощение — мороженое из зеленого горошка
19. Реакция китайцев на блондинов с голубыми глазами
20. И даже темноволосый европеец может здесь почувствовать себя звездой
21. Дорожное движение в Китае — это особая вселенная с уникальными законами, которые никогда не понять иностранцу
22. Многие жители Китая вынуждены носить медицинские маски из-за сильно загрязненного воздуха. Чтобы не было скучно, они превратили маску в настоящий модный аксессуар
23. При пошиве этой вещи использовано 700 % материалов. Так создается 100 % качества!
24. Необычный тренд, который пришелся азиатам по душе, — мода на «вампирские зубы». Если природа вас не одарила острыми клыками, то вы легко можете поправить это в стоматологии
Китаянки считают, что такие зубы придают им сходство с кошечками.
25. От всей этой жизни они очень устают, поэтому и уснуть могут в любой момент и в любом месте
Если вы когда-нибудь доберетесь до Китая, то вас еще долго не покинет ощущение, что вы побывали на другой планете. Хотели бы испытать прелести китайской жизни на себе?
Фото на превью pikabu, info-space.club