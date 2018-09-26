25 странностей китайцев, которые удивят любого

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«У нас так не делают!» — эта мысль будет биться в вашей голове с первых секунд пребывания в Китае. Основная достопримечательность этой страны — это сами жители. Необычные, а порой и откровенно странные привычки китайцев приводят простых европейцев в шок. Но жителей Поднебесной это не особо волнует. На вопрос на английском они будут отвечать на китайском, потому что Китай, по их мнению, — центр мира, а китайский — язык всех народов. С ними не поспоришь, их же больше.

AdMe.ru подобрал для вас 25 странных китайских особенностей и даже попытался их объяснить.

1. В Китае можно поучаствовать в соревнованиях, где люди должны есть острые перцы чили, погружаясь в ванну с ними же. Надеемся, приз стоит таких страданий

2. Мы говорили, что китайцев много? Да, их много. А это фотография с курорта

3. Популярный флешмоб в Китае — носить рыбок во впадинах ключиц, чтобы продемонстрировать окружающим свою худобу

4. Мистер, а вы точно парикмахер?! Китайцы могут сделать стрижку серпом, горячими щипцами и даже болгаркой. Причем помещение для парикмахерской не нужно

5. Но это не мешает полету фантазии

6. Для релакса также не обязательно идти в спа. Массажисты ждут своих клиентов повсюду

7. Они делают массаж очень интенсивно. Возможны покраснения

8. Быть в тонусе китайцам помогают коллективные упражнения на воздухе

9. Никто не удивляется, если человек делает упражнения, пока ждет автобус, или же активно разминается при ходьбе

10. Китай — король фейков и не перестает удивлять своей креативностью

11. Если делаешь маникюр, то сиять должен каждый палец!

12. Шоу с самыми редкими животными! Китайские рекламщики идут на все для привлечения аудитории

13. После трудовой недели многие китайцы могут облачиться в пижаму до понедельника. Это называется режим выходного дня, который включает в себя прогулки, походы по магазинам и ресторанам

14. Китайцы везде носят с собой термос с кипятком. Пить горячую воду — значит предупредить ряд болезней. А если все-таки заболел? Пей воду!

15. Мало кто заботится о комфорте в Китае. Даже в поезд дальнего следования можно взять билет «без места»

16. Уличная еда очень экзотична. Как вам скорпион на палочке?

17. Хотя для европейца любая китайская еда экзотична. Эту черепаху купили в супермаркете, на ценнике было написано, что это свежее черепашье мясо

18. Бобовые тоже в почете на китайском столе. Почти национальное угощение — мороженое из зеленого горошка

19. Реакция китайцев на блондинов с голубыми глазами

20. И даже темноволосый европеец может здесь почувствовать себя звездой

21. Дорожное движение в Китае — это особая вселенная с уникальными законами, которые никогда не понять иностранцу

22. Многие жители Китая вынуждены носить медицинские маски из-за сильно загрязненного воздуха. Чтобы не было скучно, они превратили маску в настоящий модный аксессуар

23. При пошиве этой вещи использовано 700 % материалов. Так создается 100 % качества!

24. Необычный тренд, который пришелся азиатам по душе, — мода на «вампирские зубы». Если природа вас не одарила острыми клыками, то вы легко можете поправить это в стоматологии

Китаянки считают, что такие зубы придают им сходство с кошечками.

25. От всей этой жизни они очень устают, поэтому и уснуть могут в любой момент и в любом месте

Если вы когда-нибудь доберетесь до Китая, то вас еще долго не покинет ощущение, что вы побывали на другой планете. Хотели бы испытать прелести китайской жизни на себе?