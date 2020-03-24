25+ человек признались, какие вещи они делают по-стариковски и совсем этого не стесняются

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Возраст — это не цифра в паспорте, а состояние души. И применима эта фраза не только к пожилым людям, которые по-прежнему чувствуют себя на 25, но и к тем, кто начал готовиться к роли бабушек и дедушек несколько заблаговременно. Сегодня в сети можно найти уйму шуток о забавных привычках пенсионеров: сетовать на нынешнюю молодежь, не пойми куда ехать в утренний час пик на общественном транспорте и по любому поводу говорить: «Вот в наше время...» Но, как выяснилось, некоторые черты пожилых не прочь перенять и молодые люди.