25+ человек признались, какие вещи они делают по-стариковски и совсем этого не стесняются
Возраст — это не цифра в паспорте, а состояние души. И применима эта фраза не только к пожилым людям, которые по-прежнему чувствуют себя на 25, но и к тем, кто начал готовиться к роли бабушек и дедушек несколько заблаговременно. Сегодня в сети можно найти уйму шуток о забавных привычках пенсионеров: сетовать на нынешнюю молодежь, не пойми куда ехать в утренний час пик на общественном транспорте и по любому поводу говорить: «Вот в наше время...» Но, как выяснилось, некоторые черты пожилых не прочь перенять и молодые люди.
Мы в AdMe.ru не могли не оценить смелость пользователей соцсетей, которые честно признались, какие повседневные вещи они делают по-стариковски (и совершенно не парятся об этом). Некоторые привычки мы даже взяли на вооружение.
-
Я хожу в магазин за продуктами рано утром. Пожилые люди давно просекли, в чем прелесть этой привычки. Дело в том, что в это время нет очередей. Успеваешь сходить туда и обратно за 30 минут. © gudjuju / Reddit
-
После 23 начала выращивать всякую зеленуху в горшках, научилась вязать, шить игрушки, делать блокноты. А потом завела кота. Кажется, мне по ощущениям и увлечениям уже под 80. © KseniaKilyushik / Twitter
-
Сегодня пришла детский врач, говорит: «Записывайте». Я пошла за ручкой. А она мне: «О, да сейчас обычно все на телефон записывают». Почувствовала себя мамонтом. © Lilith_Ta_Old / Twitter
-
Я не могу уснуть без своей любимой грелки, даже если в доме достаточно тепло. А еще я люблю получать в подарок разные «уютные» аксессуары, вроде одеял или массажных подушек. Мне 27 лет. © Altair1208 / Reddit
-
Когда встаю с дивана, кряхчу и ворчу, как настоящий старик. Жалуюсь на то, что у меня ноет бедро, по 70 раз на дню. А еще порой подолгу не могу найти свои очки, которые все это время находятся на моей голове. В общем, этот список можно продолжать до бесконечности. © AllyBrat69 / Reddit
-
Я смотрю значения всяких сленговых словечек, которые использует молодежь. © OkayestSkier / Reddit
-
На днях муж посмотрел на меня и на полном серьезе спросил, не хочу ли я уже пойти спать. На часах было 17:30. © savearainbow / Reddit
-
Я сегодня ушел с работы пораньше, чтобы распаковать новенький пылесос, который доставили накануне. Мне не терпелось пропылесосить весь свой дом. © cls107 / Reddit
-
У меня уже пару лет какая-то «пенсионерская» привычка: с вечера ставить стакан воды на тумбочку возле кровати, даже если не выпиваешь и сушняка не ждешь. © Den_Muller / Twitter
-
Я уже в том возрасте, когда приходится искать поздравительные открытки в сети, а потом отправлять их по Viber теткам с работы, потому что мне они прислали такие же. © OlyaLyolik / Twitter
-
А я не могу разобрать мелкий шрифт без своих очков для чтения. Один из немногих случаев, когда мне легче позвонить человеку, чем переписываться с ним. Кстати, эта проблема наблюдается почти у всех людей старше 40 лет. © chemical_refraction / Reddit
-
Я печатаю сообщения на телефоне одним пальцем. © firegaming3 / Reddit
-
А я вот постоянно забываю, зачем зашел в комнату. © my2020account / Reddit
-
Пожилой в плане привычек я стала уже пару лет назад. Рано ложусь спать, с джинсов перешла на удобные штаны, вместо кофе пью чай, читаю книги на расстоянии вытянутой руки и кайфую, когда у меня отменяются планы и я могу остаться дома. © willow0281 / Reddit
-
Вот и настало то время, когда я покупаю не красивые трусы, а удобные. © ChagovetsN / Twitter
-
Меня вывела из себя парочка детей, которая бегала перед моим домом. Я был на грани того, чтобы гаркнуть: «А ну-ка прочь с моей лужайки!», но в последний момент сдержался. Мне 34 года. © MidvalleyFreak / Reddit
-
А я вот питаюсь так, как питаются пожилые люди. Люблю хлопья с изюмом и орехами, запеканки с зеленой фасолью, карамельки, манную кашу, сливочное мороженое. © twocopperjack / Reddit
-
Меня называют бабушкой, потому что я макаю хлеб в суп. Ну а печенье в чай — это святое. © thekatrin111 / Twitter
-
Полюбила оливки, кабачки и печенку. Ворчу по поводу спины, современной моды и музыки. Не пью крепкий алкоголь, потому что от него мне становится плохо. Что дальше? Начну поздравлять людей с Яблочным Спасом и слать анимированные открытки? © Gru_Sha / Twitter
-
Моей 23-летней дочери в душе, похоже, за 70. Она счастлива в браке, вяжет, читает, очень медленно ходит, у нее ужасное зрение, она то и дело теряет очки, а еще ей все время холодно. © Rddj79 / Reddit
-
Я едва ли не на каждую ситуацию начала говорить: «О, я на эту тему анекдот знаю». © BelliIncendio / Twitter
-
Ко мне подсела взрослая женщина, и мы вместе начали ненавидеть транспорт. Говорили о том, как на маршруте сменили путь, о самых коротких маршрутах до метро, лайфхаках экономии продуктов. Уже принимают за своего! © NikitaVogue / Twitter
-
Я каждый день просыпаюсь в 6:00 и иду по нужде. А еще чувствую боль в каждом суставе. Мне 33. © Buwaro / Reddit
-
Я ворчу по поводу людей, которые целыми днями зависают в соцсетях. По нескольку раз переспрашиваю: «Что?», когда не расслышал слов собеседника. Рассказываю одну и ту же историю снова и снова, даже не осознавая этого. А еще у меня часто возникает желание испечь что-нибудь для своих родных. © XwaitthisisnttumblrX / Reddit
-
Мне 29, и у меня тоже весьма паршивый слух. Несколько лет назад я прочитал, что аудиальная дислексия — распространенная штука, и мне даже полегчало. Теперь у меня есть оправдание для того, чтобы переспрашивать у людей одно и то же. © ImLazyWithUsernames / Reddit
-
Купила чехол-книжку для айфона. Агрессивно жду пенсию и проездной для пожилых. © Dr_Alice_Woods / Twitter
-
Мне 24 года, и я приезжаю на работу на час раньше, чтобы избежать пробок. Один мой коллега делает то же самое, только он работает в компании уже 46 лет. Обычно мы просто бездельничаем в комнате отдыха, пока рабочий день не начнется. © MountainDude95 / Reddit
-
Недавно наткнулась на фразу: «Старость приходит в тот момент, когда твоя аптечка становится больше косметички». Из косметики у меня только гигиеническая помада. А аптечка размером с ящик. Как быстро пришла старость. © DepressiveSuga / Twitter
А у вас есть «старческие» привычки? Как вы считаете, какие из них способны заметно облегчить повседневную жизнь или сделать ее комфортнее?