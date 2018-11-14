25 совпадений, которые невозможно не заметить, даже если сильно постараться
Иногда кажется, что для тренировки нашего воображения и умения мыслить ассоциациями Вселенная использует свою любимую игру «Совпадения». То мы встречаем персонажей из любимых мультфильмов, почему-то решивших воплотиться в людей, то не можем найти даже пару отличий в двух абсолютно разных предметах, а иногда залипаем над чем-нибудь с единственной мыслью: «Где-то я уже это видел...»
AdMe.ru собрал 25 фото, каждое из которых можно смело назвать удачно сложившимся пазлом.
Этот разломанный камень похож на авокадо
Просто похожий на Криштиану фанат или потерянный в детстве брат?
Кажется, мы нашли его
Пятно на лбу этого быка словно уменьшенная копия его черепа
Римский Колизей. Обнаружен возле железной дороги
У этой собаки есть автопортрет на ухе
Тот случай, когда нашел для себя в этом мире идеальное место
Внутренний карман палатки выглядит как значок Gmail
«Мой друг обнаружил себя на пачке с чипсами»
Вода создала точную копию горы, изображенной на этикетке
«Парень с моей работы каждый день носит эти очки, и я все никак не мог понять, кого он мне напоминает. До сегодняшнего дня»
Зимой эта штука выглядит поистине ужасающе
«Нашел свой древний портрет в Израиле»
Наверное, паук, который сплел эту Эйфелеву башню, в прошлой жизни был парижанином
«Моя беременная жена и швейцар на конкурсе животов»
Итоговая сумма в чеке — $ 7,11 — точно совпала с названием магазина
Название магазина — «7 — Одиннадцать».
Сдается нам, что это кольцо и ручки на дверце гардероба в отеле делал один и тот же мастер
Когда ты живешь в картине, а картина живет в тебе
«Почтовый ящик моего соседа — точная копия его дома»
«Кофейные зерна на упаковке моего напитка выглядят как сердитый цыпленок»
Грузовик застрял под мостом, и парни из рекламы думают, как решить эту проблему
«Охлаждающая жидкость, вытекшая из моей Subaru, превратилась в Шерлока Холмса»
Поза, в которой лежит парень с телефоном на заднем плане, похожа на английское слово «No»
«Моя девушка нашла камень, который похож на меня»
Собаки всегда напоминают своих хозяев, и с этим невозможно не согласиться
Фото на превью 10KBananas / Reddit