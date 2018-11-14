25 совпадений, которые невозможно не заметить, даже если сильно постараться

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Иногда кажется, что для тренировки нашего воображения и умения мыслить ассоциациями Вселенная использует свою любимую игру «Совпадения». То мы встречаем персонажей из любимых мультфильмов, почему-то решивших воплотиться в людей, то не можем найти даже пару отличий в двух абсолютно разных предметах, а иногда залипаем над чем-нибудь с единственной мыслью: «Где-то я уже это видел...»

AdMe.ru собрал 25 фото, каждое из которых можно смело назвать удачно сложившимся пазлом.

Этот разломанный камень похож на авокадо

Просто похожий на Криштиану фанат или потерянный в детстве брат?

Кажется, мы нашли его

Пятно на лбу этого быка словно уменьшенная копия его черепа

Римский Колизей. Обнаружен возле железной дороги

У этой собаки есть автопортрет на ухе

Тот случай, когда нашел для себя в этом мире идеальное место

Внутренний карман палатки выглядит как значок Gmail

«Мой друг обнаружил себя на пачке с чипсами»

Вода создала точную копию горы, изображенной на этикетке

«Парень с моей работы каждый день носит эти очки, и я все никак не мог понять, кого он мне напоминает. До сегодняшнего дня»

Зимой эта штука выглядит поистине ужасающе

«Нашел свой древний портрет в Израиле»

Наверное, паук, который сплел эту Эйфелеву башню, в прошлой жизни был парижанином

«Моя беременная жена и швейцар на конкурсе животов»

Итоговая сумма в чеке — $ 7,11 — точно совпала с названием магазина

Название магазина — «7 — Одиннадцать».

Сдается нам, что это кольцо и ручки на дверце гардероба в отеле делал один и тот же мастер

Когда ты живешь в картине, а картина живет в тебе

«Почтовый ящик моего соседа — точная копия его дома»

«Кофейные зерна на упаковке моего напитка выглядят как сердитый цыпленок»

Грузовик застрял под мостом, и парни из рекламы думают, как решить эту проблему

«Охлаждающая жидкость, вытекшая из моей Subaru, превратилась в Шерлока Холмса»

Поза, в которой лежит парень с телефоном на заднем плане, похожа на английское слово «No»

«Моя девушка нашла камень, который похож на меня»

Собаки всегда напоминают своих хозяев, и с этим невозможно не согласиться