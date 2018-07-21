25 находчивых девушек, которые фигни не посоветуют

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Способность женщин к нестандартному мышлению и гениально изворотливым идеям давно стала притчей. В самом деле, пришло бы мужчине в голову сделать полноценную одежду из шарфа или отбеливать кроссовки в средстве для чистки окон?

AdMe.ru покажет вам примеры женской изобретательности, место которым в летописях нашего времени.

Платье из длинного шарфа

«Эта гениальная женщина повстречалась мне в самолете»

Найдено идеальное место для котят

Чулки — прекрасное решение для тех дней, когда вы забыли побрить ноги

Никакого подводного плавания, обычная нарезка лука

Если вам нужно нарисовать идеально прямую линию мышкой — теперь вы знаете, что делать

«Прохожий спросил: „Почему вы катаетесь на каблуках?“ Я ответила: „Потому что это намного проще, чем ходить в них!“»

Простой способ сделать хорошее еще лучше

Привяжите аквапалку к детским ходункам, чтобы уберечь стены и лодыжки от ударов

Если вы принимаете душ, а под рукой нет полки, просто сложите полотенце и повесьте его

«Муравьи ненавидят мел. Нарисуйте меловое кольцо вокруг стакана или очертите подставки для кружек, и они не пересекут линию»

Если нет манекена для парика, используйте голову брата, пока он играет

Не можете дотянуться мочалкой до спины? Используйте расческу

Не знаете, как быстро охладить еду? Возьмите вентилятор

«Моя мама нашла идеальный способ хранить чипсы»

Если закончилась чистая посуда, ешьте хлопья из бокала! К тому же это выглядит изысканно

Лучший способ смотреть фильмы в машине

Не огорчайтесь, если у вас нет держателя для ножей

Замочите на ночь грязные кроссовки в смеси чистящего средства для стекол и воды и наслаждайтесь результатом

Оказывается, эти отверстия в дверях автомобилей весьма многофункциональны

«Чтобы сладкий чай стал еще вкуснее, добавьте туда мороженое. Скажете мне спасибо позже»

«Сладкий чай + ванильное мороженое».

Если лень готовить, сделайте сэндвич из сыра и... сыра

«Делаю себе такие комплекты из футболок отца»

Лень резать манго? Ешьте его как яблоко!

Как превратить платье за $ 4 в платье мечты

А какую из этих идей возьмете на заметку?