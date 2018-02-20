25 сообщений, которые могли прислать только родители

Курьезы в переписке случаются со всеми, но именно в переписке с родителями они самые интересные и незабываемые. Потому что наши мамы и папы всегда искренние, и в СМС это видно как нельзя лучше!

AdMe.ru подобрал для вас 25 переписок, в которых вся суть наших отношений с родителями и весь их искренний юмор.

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Не забудьте позвонить своим родителям и сказать, как вы их любите. А самыми интересными и крутыми случаями ваших переписок с ними делитесь в комментариях!

10 На склад!
0 Комментарии
  • 20 февраля 2018
  • 15010

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