25 сообщений, которые могли прислать только родители
Курьезы в переписке случаются со всеми, но именно в переписке с родителями они самые интересные и незабываемые. Потому что наши мамы и папы всегда искренние, и в СМС это видно как нельзя лучше!
AdMe.ru подобрал для вас 25 переписок, в которых вся суть наших отношений с родителями и весь их искренний юмор.
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Не забудьте позвонить своим родителям и сказать, как вы их любите. А самыми интересными и крутыми случаями ваших переписок с ними делитесь в комментариях!