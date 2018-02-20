25 сообщений, которые могли прислать только родители

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Курьезы в переписке случаются со всеми, но именно в переписке с родителями они самые интересные и незабываемые. Потому что наши мамы и папы всегда искренние, и в СМС это видно как нельзя лучше!

AdMe.ru подобрал для вас 25 переписок, в которых вся суть наших отношений с родителями и весь их искренний юмор.

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