25 событий, из которых состоит типичный день обыкновенного кошатника

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Думаете, быть домашним котом просто? На первый взгляд кажется, что это так, ведь ему приходится просто спать, есть и соглашаться на то, чтобы его гладили. Но на самом деле у наших пушистиков дел гораздо больше. Взять хотя бы поиск подходящей коробки — это не такое уж легкое занятие. А ведь нужно еще выделить немножко времени на рефлексию.

Мы в AdMe.ru верим кошатникам, которые рассказывают о том, что у их питомцев распорядок дня более насыщенный, чем просто «поспать и покушать». И даже готовы предоставить в доказательство этому фотографии, которые говорят сами за себя.

1. Проснулся. Пока не решил, доброе ли это утро

2. Как мог отражал серию жестоких нападений. Вышел из этой битвы победителем

3. 40 минут наблюдал за тем, как люди готовят что-то вкусненькое. В своей миске все равно нашел консервы

4. Узнал, что сегодня идем к ветеринару. Не мог скрыть своих эмоций

5. Нашел идеальную коробку. Но бдительность не потерял

6. Принимал солнечную ванну. Накопил витамина D на 3 жизни из 9

7. Отыскал действительно уютное местечко. Не понимал, почему все смеются

8. Прыгнул в ванну, зацепил полотенце. Уснул

9. Учился делать глазки как у котика из «Шрека». Получилось

10. Люди купили сумку. Сразу примерил

11. Пытался напугать своего человека. Он не должен расслабляться

12. Назвали толстяком. Доказал всем, что это не так, легко уместившись в малюсенькую коробочку

13. Коробку отобрали. Нашел что-то похожее. Чувствовал себя обманутым

14. Сделал кусь. Пожалел об этом

15. Решил побыть один. Рефлексировал

16. Определил центр внимания человека. Лег в него

17. Гипнотизировал собаку. Получилось. Скучно

18. Познакомился с симпатичной киской. Договорился встретиться завтра

19. Взгрустнулось. Решил побыть жидкостью

20. Люди фотографировались. Спасал безнадежно скучные кадры

21. Искал еду. Нашли меня

22. Она предложила сфотографироваться. Сказал, что не хочу

23. Тыгыдыкал по квартире. Попал в неловкую ситуацию

24. Человек опять упал в воду. Громко звал кого-нибудь на помощь

25. Был великолепен. Как всегда

А вам посчастливилось делить свою жилплощадь с котом? У вас быстро получилось подстроиться под его график?