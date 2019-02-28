25 собак, которые с каждым днем все больше похожи на людей

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Собака — это друг человека, послушный мальчик и питомец, который всегда рад тебя видеть. Но не все так просто: иногда наши четвероногие друзья улыбаются, поддерживают разговор, ревнуют, ведут беседы в чатах и по телефону и хитрят.

Мы в AdMe.ru увидели собак, которым не чуждо все человеческое, и решили показать вам лучших из них.

Лучшего собеседника и не придумаешь

«Наш новый щенок умеет непревзойденно улыбаться»

«В этом магазине питомцам предлагается протестировать мини-матрасы, пока хозяева выбирают товары обычного размера»

«И тут наши взгляды встретились...»

«Мой собеседник заснул во время разговора, поэтому диалог продолжил пес»

«Муж постелил для нашей новой собаки одеялко на полу, а сам лег неподалеку, чтобы она не боялась, но сама решила, когда подойти. Она легла рядом с ним и использовала его голову вместо подушки»

Когда надпись не врет

«Ты мне очень нравишься».

«Она настоятельно требовала, чтобы мы разрешили ей сесть между нами, и в итоге ее мордочка сплющилась между нашими коленями»

Собаки всегда знают, как поддержать в нужный момент

«Это Тито. Она предпочитает играть снаружи»

«Во время грозы она очень испугалась и спряталась в шкафу со своей любимой игрушкой»

Реалистичные кексики на день рождения

По потертостям заметно, что они давно так ездят

«Смотри, человек, я нашел палочку»

«У меня лучшая работа в мире»

«Последний день занятий для щенков».

«Она охраняет своего человека»

«Она пытается уговорить меня, чтобы я покормил ее дважды»

Ты никогда не можешь быть слишком взрослым для обнимашек

«Тебе меня мало?»

«Ты первый клади трубку». — «Нет, ты первый!»

Теперь ты поймешь, каково это

Большой мальчик стал занимать весь диван

«Сегодня вечером мне нужно было работать, и моя жена прислала мне вот это»

А этот хороший мальчик помогает покупателям в супермаркете

«Он должен был учиться плавать. Вместо этого он решил просто лежать на воде»

А у вас бывало такое, что собаки начинали занимать в вашей жизни вполне человеческое место?