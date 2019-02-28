25 собак, которые с каждым днем все больше похожи на людей
Собака — это друг человека, послушный мальчик и питомец, который всегда рад тебя видеть. Но не все так просто: иногда наши четвероногие друзья улыбаются, поддерживают разговор, ревнуют, ведут беседы в чатах и по телефону и хитрят.
Мы в AdMe.ru увидели собак, которым не чуждо все человеческое, и решили показать вам лучших из них.
Лучшего собеседника и не придумаешь
«Наш новый щенок умеет непревзойденно улыбаться»
«В этом магазине питомцам предлагается протестировать мини-матрасы, пока хозяева выбирают товары обычного размера»
«И тут наши взгляды встретились...»
«Мой собеседник заснул во время разговора, поэтому диалог продолжил пес»
«Муж постелил для нашей новой собаки одеялко на полу, а сам лег неподалеку, чтобы она не боялась, но сама решила, когда подойти. Она легла рядом с ним и использовала его голову вместо подушки»
Когда надпись не врет
«Ты мне очень нравишься».
«Она настоятельно требовала, чтобы мы разрешили ей сесть между нами, и в итоге ее мордочка сплющилась между нашими коленями»
Собаки всегда знают, как поддержать в нужный момент
«Это Тито. Она предпочитает играть снаружи»
«Во время грозы она очень испугалась и спряталась в шкафу со своей любимой игрушкой»
Реалистичные кексики на день рождения
По потертостям заметно, что они давно так ездят
«Смотри, человек, я нашел палочку»
«У меня лучшая работа в мире»
«Последний день занятий для щенков».
«Она охраняет своего человека»
«Она пытается уговорить меня, чтобы я покормил ее дважды»
Ты никогда не можешь быть слишком взрослым для обнимашек
«Тебе меня мало?»
«Ты первый клади трубку». — «Нет, ты первый!»
Теперь ты поймешь, каково это
Большой мальчик стал занимать весь диван
«Сегодня вечером мне нужно было работать, и моя жена прислала мне вот это»
А этот хороший мальчик помогает покупателям в супермаркете
«Он должен был учиться плавать. Вместо этого он решил просто лежать на воде»
А у вас бывало такое, что собаки начинали занимать в вашей жизни вполне человеческое место?
Фото на превью spicegirlsam / Twitter