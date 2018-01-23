25 снимков, от которых у каждого затрясутся поджилки

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Если вы любите пощекотать себе нервы, этот пост как раз то, что нужно. Тут собраны ситуации, с которыми мы едва ли хотели бы оказаться нос к носу. Не боитесь? Тогда AdMe.ru предлагает посмотреть на эти снимки, однако перед сном этого все же лучше не делать.

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Просто кошка сидит на балке, но какой эффект

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Предупреждаем, от просмотра этой фотографии ладошки становятся мокрыми

Всегда смотрите под ноги

Может, чистить зубы не такая уж хорошая привычка?

Главное, не смотреть вниз

У этого парня просто стальные нервы

Как теперь спокойно ходить в туалет?

Делаем ремонт, и все, кто давно прятались, вылезли наружу

У моей тети на панели управления микроволновки есть зловещая кнопка «Хаос». Интересно, что будет, если ее нажать?

Так себе веселье, если честно

Какая милая кошечка! Хотя погодите...

Я, пожалуй, по лестнице пройдусь

Эта парковка выглядит как постер к фильму ужасов

Когда освещение и воображение против вас

Это вам не безобидный снеговик

Фотография детей в зоопарке оказалась больше похожа на сцену из фильма ужасов

Я бы не хотел, чтобы меня так разыграли

Фото, которое доказывает, что моряки бесстрашны

Интересно, как все это выглядит в темное время суток?

Таких «гостей» мы не ждали

Пожалуйста, пусть это будет наклейка

Никто не хотел бы обнаружить такое на своем заднем дворе

Я, пожалуй, оставлю все как есть

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