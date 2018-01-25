25 фотографий, на которых задний план решает все
«Разуй глаза!» — кричат нам, если мы уже сто раз посмотрели, но так и не увидели самого интересного. Так и с этими фотографиями от пользователей интернета: на некоторых из них происходит такое, чего и не заметишь сразу.
AdMe.ru нашел 25 фотографий, вся фишка которых заключается в том, что происходит на заднем плане. А в самом конце вас ждет бонус, который доказывает, что можно оставаться самим собой даже в самых сумасшедших ситуациях.
«Сестра просто сфотографировала племянника в школе, а потом мы заметили его одноклассника»
Когда дед больше любит фоткаться, чем следить за внуком
Похоже, от бабочек стоит держаться подальше
Совсем скоро улыбчивый парень сможет принять участие в конкурсе мокрых маек
За секунду до «Ааааа!»
Ты не ты, когда голоден
Лиц девушек на заднем плане не видно, но они наверняка излучают восхищение, доброту и любовь
Кажется, этот мальчик что-то недоговаривает
По усам текло, а в рот не попало
«Та женщина наверняка очень заботлива и переживает, как я смогу съесть такого большого мармеладного червяка»
Похоже, Микки Маус не так дружелюбен, как все полагают
Не знаю, что возмущает больше: этот мальчик или довольная женщина справа
Сфоткай, типа я хороший гусик
Твое лицо, когда любовь близких трогает тебя за живое
А здесь задний план не так интересен, как передний
Что? Какая летающая машина?
Эй, а чей это ребенок?!
Иногда жест «дай пять» может быть опасным для здоровья
Дам сотню, чтобы узнать, что так удивило эту белку
Вероломное нападение на человеческого детеныша
Вот и наступила осень. Все чаще в небе появляются первые перелетные тапки
Когда не справился с управлением
Похоже, невеста не сможет продать свадебное платье, как планировала
Ну ничего себе!
Бонус: хотел бы я уметь сохранять спокойствие и невозмутимость даже в очень опасных ситуациях, как эта женщина слева
Какое фото рассмешило вас больше всего? А удавалось ли вам ловить подобные моменты на фотографиях? Делитесь ими в комментариях!
Фото на превью Htxbia / twitter