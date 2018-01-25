25 фотографий, на которых задний план решает все

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«Разуй глаза!» — кричат нам, если мы уже сто раз посмотрели, но так и не увидели самого интересного. Так и с этими фотографиями от пользователей интернета: на некоторых из них происходит такое, чего и не заметишь сразу.

AdMe.ru нашел 25 фотографий, вся фишка которых заключается в том, что происходит на заднем плане. А в самом конце вас ждет бонус, который доказывает, что можно оставаться самим собой даже в самых сумасшедших ситуациях.

«Сестра просто сфотографировала племянника в школе, а потом мы заметили его одноклассника»

Когда дед больше любит фоткаться, чем следить за внуком

Похоже, от бабочек стоит держаться подальше

Совсем скоро улыбчивый парень сможет принять участие в конкурсе мокрых маек

За секунду до «Ааааа!»

Ты не ты, когда голоден

Лиц девушек на заднем плане не видно, но они наверняка излучают восхищение, доброту и любовь

Кажется, этот мальчик что-то недоговаривает

По усам текло, а в рот не попало

«Та женщина наверняка очень заботлива и переживает, как я смогу съесть такого большого мармеладного червяка»

Похоже, Микки Маус не так дружелюбен, как все полагают

Не знаю, что возмущает больше: этот мальчик или довольная женщина справа

Сфоткай, типа я хороший гусик

Твое лицо, когда любовь близких трогает тебя за живое

А здесь задний план не так интересен, как передний

Что? Какая летающая машина?

Эй, а чей это ребенок?!

Иногда жест «дай пять» может быть опасным для здоровья

Дам сотню, чтобы узнать, что так удивило эту белку

Вероломное нападение на человеческого детеныша

Вот и наступила осень. Все чаще в небе появляются первые перелетные тапки

Когда не справился с управлением

Похоже, невеста не сможет продать свадебное платье, как планировала

Ну ничего себе!

Бонус: хотел бы я уметь сохранять спокойствие и невозмутимость даже в очень опасных ситуациях, как эта женщина слева

Какое фото рассмешило вас больше всего? А удавалось ли вам ловить подобные моменты на фотографиях? Делитесь ими в комментариях!