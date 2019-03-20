25 снимков, которые покажут всю разницу поколений
О проблеме поколений говорил еще писатель Иван Тургенев, и с тех пор она никуда не делась. А с приходом технического прогресса даже усугубилась, и теперь люди с 2-летней разницей в возрасте уже буквально живут в разных мирах. Например, покажите современному подростку компакт-кассету, спросите, что это. И наслаждайтесь его попытками угадать.
AdMe.ru докажет, что иногда между поколениями — не просто пара десятков лет, а настоящая пропасть.
Будьте осторожны: команда не несет ответственности за то, что вы неожиданно можете почувствовать себя слишком старыми.
У каждого поколения — своя стильная небрежность в одежде
«Племянница спросила меня, что это...»
Поколение Z против коробки с CD-диском
«Я в 13 лет — и современные 13-летние»
Репост, если приходилось их использовать по прямому назначению
«Увидел эту любопытную сцену в Starbucks»
«Но у нее же есть настоящий теннис!»
А еще раньше это были 2 жестяные банки с ниточкой между ними
Старшее поколение знает, как правильно проводить свободное время
«Парк юрского периода» (1993) против «Мира юрского периода» (2015)
Младший, видимо, играет в Minecraft
«16-летний брат спросил, что это. Я ответил, что это USB первого поколения»
«Давно хотела посмотреть, и вот. Моя сестра в 12 лет — и я в том же возрасте»
«Сегодня один из ребят, за которыми я присматриваю, спросил, для чего этот рычаг. Пришлось объяснить, что он поднимает и опускает окна»
«Какой-то ребенок только что подошел ко мне в поезде и спросил, что это. Мое сердце разбито»
Хорошо, что он еще знает, кто такая Бритни Спирс
«Я в 14 лет иду на вечеринку — и моя 14-летняя сестра идет на вечеринку»
Два поколения игнорируют друг друга в торговом центре
Ох уж эти внезапные вопросы от детей
«Motorola RAZR 2004 года теперь находится в музее. У меня все»
«Мой 18-летний брат только что спросил меня, что это»
«Я в 13 лет против нынешних 13-летних девушек»
А вы еще помните эти группы?
Современные дети никогда не узнают, каково это — пытаться сделать короткие носки из длинных, чтобы их не было видно
Бонус: «Ох уж эти глупые миллениалы со своими гаджетами!»
А у вас бывали случаи, когда разница поколений ощущалась особенно остро?
Фото на превью redlightgreenlighter / reddit