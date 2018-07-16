25 человек, которые не упустили шанса блеснуть своей гениальностью

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Пригласить Кэти Перри на гаражную распродажу. Смастерить тостер из подручных средств. Сделать из 1 бутерброда целых 9 и превратить обычную стену в телевизор. Для героев этой подборки нет ничего невозможного. Они не только могут заставить обстоятельства работать на себя, но и делают это так, что хочется сказать: «Да ты просто гений!»

AdMe.ru нашел снимки, для героев которых нужно создать должность «директор по находчивости».

Простой способ занести все покупки на 2-й этаж за 1 раз

Вот из-за таких людей и появилось словосочетание «злой гений»

Поджарить хлеб, не используя тостер? Вызов принят!

110 %, что его приняли на работу

Кто бы это ни придумал, он заслуживает премии

«Я все время теряю эти пластиковые штуки, которые делают воротник рубашки идеально прямым. Поэтому просто нарезаю их из старых дисконтных карт»

Когда забыл защитную маску

«Может быть, это и не тянет на открытие года, но банки из-под соуса — это самые ходовые стаканы в моем доме»

С такой семейкой точно не соскучишься

Когда понял, что игровой руль тебе не по карману, и решил обойтись подручными средствами

«Родители купили новую кровать, но прикроватная тумба оказалась для нее слишком низкой. Отец нашел решение»

Когда нет монетки, но есть ключ и смекалка

Подтверждение того, что отцы — самые изобретательные люди на планете

Этот парень может писать книги по психологии

Лайфхак для тех, кто не любит мыть холодильник: заклейте полки пленкой или бумагой

«Этот бутерброд сделал мне отец. Когда начинка смешивается, получаются 9 разных вкусов»

«В моем бассейне есть 4-метровая яма для ныряния»

Когда нужно перевезти картину и не платить дополнительные сборы за багаж

Если под рукой нет лейки

Начало карьеры крутого маркетолога

Так выглядит бюджетный кондиционер

«Превратить стену в телевизор с помощью проектора — лучшая идея, которая когда-либо приходила мне в голову»

«Я пообещала своему парню, что не буду тратить деньги на подарок к его дню рождения. Для этого шахматного набора я использовала магнитную ленту от рекламного объявления и принтер»

«Купила мужскую рубашку и сшила из нее летний костюм»

«Жена попросила сделать рекламу для нашей гаражной распродажи. Кажется, я нашел идеальный способ привлечь людей»

«Встречайте Кэти Перри на нашей гаражной распродаже*». «*Мы отправили ей приглашение в Twitter, но вряд ли она согласится».

Кому из героев этой подборки вы бы вручили премию за находчивость?