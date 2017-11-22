25 случаев, когда люди одержали маленькую победу в самый неожиданный момент

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Иногда людям везет в мелочах, причем они могут этого совсем не ждать. Маленькие победы скрашивают неудачи, поднимают настроение, а порой и самооценку. AdMe.ru нашел для вас 25 примеров таких побед, а также веселый бонус, участники которого точно знают, что не стоит отчаиваться, даже если перед вами закрыты все двери.

KFC прислал эту картину парню, раскрывшему его маленький секрет

Пользователь твиттера Майк Эджетт заметил, что аккаунт KFC подписан только на 11 пользователей: 5 экс-участниц Spice Girls и 6 мужчин по имени Герб (Herb). Майк увидел в этом намек на «секретный рецепт» курочки KFC, куда входят 11 трав и специй (11 herbs and spices), и оказался прав.

За это компания поощрила догадливого парня сертификатами на бесплатные обеды и картиной, на которой изображен сам Майк с куриной ножкой в руке на спине у Полковника Сандерса.

«Моя собака разорвала свою игрушку, а внутри оказалась еще одна, более грустная игрушка»

То же самое произошло и с игральной костью

«Уронил тарелку со стола, и она разбилась точно посередине»

«Попросил руки моей девушки, а потом понял, что наши тени образовали сердце»

«Тетя моей девушки убирала в кладовке после урагана „Харви“ и нашла вот это»

«Заплатил $ 9 за костюм для пса, в результате его фото собрало более 116 000 лайков»

Кусок сыра странной формы идеально совпал с куском хлеба странной формы

«Чехол для телефона моего друга идеально совпадает с библиотечным столом, произведенным в 1982 году»

«Двоюродная сестра родила ребенка в ночь на Хеллоуин. Вот так выглядел ее доктор»

«Мне попалось неожиданно большое фруктовое колечко»

Внутри этого банана оказался второй банан

Выиграл приз за случайную фотографию

Пользователь сайта pikabu рассказал, как он катался по ночному городу, а потом поделился фотографией своей прогулки в соцсетях с хештегом #геройночи. К его удивлению, случайный снимок был замечен и он по-настоящему стал «героем ночи» и получил приз — 12 гелей для душа.

Удачно потерянный телефон

Лиами Марум праздновал гол своей команды у самого края трибуны и не заметил, как потерял телефон. Впрочем, его ему позже вернул охранник. А когда Лиами стал проверять устройство, то нашел в нем селфи своих любимых футболистов.

«Три двойных желтка сделали мой день»

«Самый большой банан, который я когда-либо видел»

«Испорченные часы в моем офисе неожиданно превратились в произведение современного искусства»

«Моя подруга повредила ногу и думала, что из-за этого пропустит Хеллоуин. Я сказал ей, чтобы она оделась как пожилой миллионер, а я стал ее „эскортом“. Ни о чем не жалею!»

«Мой папа случайно откопал огромный сладкий картофель, который рос рядом с нашим домом»

«Купил яйца и обнаружил, что они подобраны с эффектом градиента»

«Бог Маршмеллоу (если он существует) сегодня был щедр ко мне»

«Я нашел кусочек стекла идеальной формы в подошве своих ботинок»

Когда хочешь сфотографировать птицу, а получается крутое селфи

«В этом году у меня на кусте вырос только один томат. Зато он само совершенство!»

«Я нашел клевер с 7 листьями»

Бонус: молодых людей не пустили в ночной клуб с поэтическим названием «Perdu»

Но ребята быстро поняли, что веселиться можно где угодно, и даже получили неожиданную поддержку от проходивших мимо девушек. А какие неожиданные победы случалось одерживать вам? Расскажите об этом в комментариях.