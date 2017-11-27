25 ситуаций, в которых себя узнает каждый, кто пытался начать новую жизнь с понедельника

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Мы часто обещаем себе начать бегать с понедельника, а сами остаемся в кровати. Или стремимся тратить меньше денег, но покупаем очередную безделушку. Каждый из нас не раз сталкивался с собственной противоречивой натурой, которая заставляет и расстраиваться, и одновременно смеяться. AdMe.ru собрал для вас примеры таких ситуаций, в которых каждый может узнать себя или кого-то из близких.

Я: «Понятия не имею, куда уходят все мои деньги» Тоже я:

Я: «Сегодня лягу спать пораньше» Тоже я в 3.00:

Я: «У меня сегодня свидание, я не должен одеваться странно, вести себя странно или говорить что-то странное» Тоже я иду на свидание:

Я: «Ненавижу внимание, даже свой день рождения не люблю праздновать» Тоже я:

Я: «Мне нужны деньги» Тоже я: «Мне срочно нужна черепашка Gucci»

Я: «Никакой тяжелой пищи, съем легкий салатик» Тоже я:

Я: «Сегодня столько предстоит сделать!» Тоже я:

Я: «Я бегаю каждый день, почему я не худею?» Тоже я:

Я: «Неа, я не особый фанат Рождества» Тоже я:

Я: «Мне нужно больше оттенков коричневой помады» Тоже я:

Я: «Завтра еду в отпуск, надо экономить деньги» Тоже я:

Я: «Сделаю забавный маникюр, но приличный для работы» Тоже я:

Друзья: «Есть планы на вечер пятницы? Давай куда-нибудь сходим» Я: «Увы, я ужасно занята» Тоже я:

Я: «Не пойму, и почему все считают меня злым?» Тоже я:

Гид: «Пожалуйста, не беспокойте альпаку» Я: «Конечно» Тоже я:

Я: «Мне надо быть ответственной и откладывать деньги на Рождество» Тоже я: «О боже, единорог!»

Я: «Ок, я пойду на вечеринку, но не буду пить» Тоже я:

Я: «Надо идти спать, уже поздно, а мне завтра рано вставать» Тоже я:

Я: «Никогда не драматизирую» Тоже я с небольшой простудой:

Я: «На больничном мало платят, не буду покупать ничего ненужного» Тоже я:

Мой парень: «Ты обиделась?» Я: «Нет, все нормально» Тоже я:

Все: «Не веди себя как королева» Я: «А я и не веду» Тоже я:

Я: «Хочу скинуть несколько килограммов» Тоже я:

Я: «Не буду устраивать ничего особенного на день рождения, я слишком взрослая для этого» Тоже я:

Я: «У меня ни на что не хватает времени» Тоже я через 30 минут:

Над такими случаями можно посмеяться, но главное — в итоге перебороть свою противоречивую натуру и достигнуть поставленных целей. Надеемся, героям статьи это удалось. А вы когда-нибудь попадали в такие ситуации?