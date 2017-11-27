25 ситуаций, в которых себя узнает каждый, кто пытался начать новую жизнь с понедельника
Мы часто обещаем себе начать бегать с понедельника, а сами остаемся в кровати. Или стремимся тратить меньше денег, но покупаем очередную безделушку. Каждый из нас не раз сталкивался с собственной противоречивой натурой, которая заставляет и расстраиваться, и одновременно смеяться.
AdMe.ru собрал для вас примеры таких ситуаций, в которых каждый может узнать себя или кого-то из близких.
Я: «Понятия не имею, куда уходят все мои деньги»
Тоже я:
Я: «Сегодня лягу спать пораньше»
Тоже я в 3.00:
Я: «У меня сегодня свидание, я не должен одеваться странно, вести себя странно или говорить что-то странное»
Тоже я иду на свидание:
Я: «Ненавижу внимание, даже свой день рождения не люблю праздновать»
Тоже я:
Я: «Мне нужны деньги»
Тоже я: «Мне срочно нужна черепашка Gucci»
Я: «Никакой тяжелой пищи, съем легкий салатик»
Тоже я:
Я: «Сегодня столько предстоит сделать!»
Тоже я:
Я: «Я бегаю каждый день, почему я не худею?»
Тоже я:
Я: «Неа, я не особый фанат Рождества»
Тоже я:
Я: «Мне нужно больше оттенков коричневой помады»
Тоже я:
Я: «Завтра еду в отпуск, надо экономить деньги»
Тоже я:
Я: «Сделаю забавный маникюр, но приличный для работы»
Тоже я:
Друзья: «Есть планы на вечер пятницы? Давай куда-нибудь сходим»
Я: «Увы, я ужасно занята»
Тоже я:
Я: «Не пойму, и почему все считают меня злым?»
Тоже я:
Гид: «Пожалуйста, не беспокойте альпаку»
Я: «Конечно»
Тоже я:
Я: «Мне надо быть ответственной и откладывать деньги на Рождество»
Тоже я: «О боже, единорог!»
Я: «Ок, я пойду на вечеринку, но не буду пить»
Тоже я:
Я: «Надо идти спать, уже поздно, а мне завтра рано вставать»
Тоже я:
Я: «Никогда не драматизирую»
Тоже я с небольшой простудой:
Я: «На больничном мало платят, не буду покупать ничего ненужного»
Тоже я:
Мой парень: «Ты обиделась?»
Я: «Нет, все нормально»
Тоже я:
Все: «Не веди себя как королева»
Я: «А я и не веду»
Тоже я:
Я: «Хочу скинуть несколько килограммов»
Тоже я:
Я: «Не буду устраивать ничего особенного на день рождения, я слишком взрослая для этого»
Тоже я:
Я: «У меня ни на что не хватает времени»
Тоже я через 30 минут:
Над такими случаями можно посмеяться, но главное — в итоге перебороть свою противоречивую натуру и достигнуть поставленных целей. Надеемся, героям статьи это удалось.
А вы когда-нибудь попадали в такие ситуации?
Фото на превью HannaJoobs / Twitter