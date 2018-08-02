25 ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться 99 девушкам из 100

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Каждая девушка уникальна и неповторима, однако есть вещи, которые свойственны практически каждой из нас. Неожиданные приступы обжорства на диете или способы продемонстрировать свою обиду без лишних слов — это вещи, которые объединяют нас, какими бы разными мы ни были. Главное — сохранять невозмутимость и помнить, что вы не одиноки даже в самых курьезных и нелепых ситуациях.

AdMe.ru ценит женское умение посмеяться над собой и предлагает посмотреть, сколько общего у нас на самом деле.

«Когда люди думают, что они ранили мои чувства»

Всегда важно убедиться, что ты создаешь правильное первое впечатление

Когда ты маленького роста, все зеркала в общественных местах как будто специально тебя дразнят

Современная мода — это самая большая забота о женском комфорте за последние тысячи лет

По коленкам твоей девушки, когда она сидит на пассажирском сиденье, можно точно сказать, обижена она на тебя или нет

Джентльменов в XXI веке нужно заносить в Красную книгу

Когда ты на вечеринке и твоя подруга рассказала тебе всю правду про того парня, с которым ты только что разговаривала

Поддерживать имидж красивой пары в соцсетях порой стоит невероятных усилий

«Я — каждый раз, когда начинаются критические дни»

Быть взрослым — значит быть практичным

Столик с косметикой до и после нанесения макияжа. И так каждый раз

Просто не надо останавливаться, и никакой проблемы не будет

Когда знаешь, что будешь проезжать станцию метро, где живет бывший

Стать богиней не так уж и сложно, достаточно научиться эффектно появляться

Женское умение оставаться элегантной в любой ситуации здорово развивает смекалку

Пора уже признать, что мало кто делает это специально

«Это я пытаюсь омолодиться после того, как ребенок на остановке обратился ко мне словом: „Тетенька...“»

Когда разглядываешь свое лицо в зеркале и замечаешь коварный прыщик

«Вот что мне приходится делать, чтобы муж не забыл достать мясо из морозилки»

Нечестно, что мужчинам достаточно 10 минут, чтобы выглядеть идеально

Как девушки из Instagram принимают ванну и как я принимаю ванну в конце рабочей недели

Когда приходишь в салон и просишь только кончики подровнять

И даже замок на холодильнике не сможет никого в этот момент остановить

А вот что происходит в голове после одного дня диеты

Жаль, что не всегда есть время на «настоящий душ»