25 ситуаций, которые до боли знакомы людям с плохим зрением
Люди с плохим зрением часто попадают в ситуации, которые остальным просто не понять.
AdMe.ru собрал самые забавные моменты, в которых узнает себя каждый, кто вынужден пользоваться очками или линзами.
25. Когда у тебя плохое зрение и кто-то на улице сказал тебе «привет»
24. Когда вынужден смотреть на мир криво каждый раз, как собираешься прилечь
23. Когда сохранность очков со временем волнует все меньше
22. Когда мир в очках и мир без очков — это две разные реальности
21. Когда окружающие абсолютно не понимают твоих проблем
20. Когда дождь — это очень серьезный повод остаться дома
19. Когда окружающие предметы принимают самые причудливые формы
18. Когда очки не улучшают зрение, а наоборот
17. Когда порой приходится идти на самые крайние меры
16. Когда вдруг находишь свои очки в отделе приколов
15. Когда знаешь, что черника полезна для зрения, и пытаешься окружить себя ею
14. Когда каждая попытка посмотреть кино в 3D выглядит именно так
13. Когда не можешь разглядеть что-то, не прищурившись
12. Когда утро начинается не с кофе
11. Когда готов идти на любые ухищрения ради удобства
10. Когда производители оправ тебя не понимают
9. «Когда муж спросил меня, каково это — иметь зрение минус 5,5, в ответ я нарисовала ему это»
8. Когда хочешь подобрать «котенка» у подъезда, но, присмотревшись, убегаешь от него со всех ног
7. Когда пытаешься что-то рассмотреть вдалеке и выглядишь именно так
6. Каждый раз, когда хочешь выпить горячего чая
5. Когда попадаешь точно по адресу
4. Когда выходишь на улицу в солнечную погоду
3. Когда зрение подводит тебя в самых неожиданных ситуациях
2. Когда точно знаешь: отпечатки бывают не только от пальцев
1. Когда ожидания постоянно не совпадают с действительностью
Конечно, главное — любые мелкие трудности воспринимать с юмором. Узнали ли вы себя или своих друзей в этих ситуациях? Делитесь в комментариях!
Фото на превью pixabay