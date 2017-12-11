25 ситуаций, которые до боли знакомы людям с плохим зрением

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Люди с плохим зрением часто попадают в ситуации, которые остальным просто не понять. AdMe.ru собрал самые забавные моменты, в которых узнает себя каждый, кто вынужден пользоваться очками или линзами.

25. Когда у тебя плохое зрение и кто-то на улице сказал тебе «привет»

24. Когда вынужден смотреть на мир криво каждый раз, как собираешься прилечь

23. Когда сохранность очков со временем волнует все меньше

22. Когда мир в очках и мир без очков — это две разные реальности

21. Когда окружающие абсолютно не понимают твоих проблем

20. Когда дождь — это очень серьезный повод остаться дома

19. Когда окружающие предметы принимают самые причудливые формы

18. Когда очки не улучшают зрение, а наоборот

17. Когда порой приходится идти на самые крайние меры

16. Когда вдруг находишь свои очки в отделе приколов

15. Когда знаешь, что черника полезна для зрения, и пытаешься окружить себя ею

14. Когда каждая попытка посмотреть кино в 3D выглядит именно так

13. Когда не можешь разглядеть что-то, не прищурившись

12. Когда утро начинается не с кофе

11. Когда готов идти на любые ухищрения ради удобства

10. Когда производители оправ тебя не понимают

9. «Когда муж спросил меня, каково это — иметь зрение минус 5,5, в ответ я нарисовала ему это»

8. Когда хочешь подобрать «котенка» у подъезда, но, присмотревшись, убегаешь от него со всех ног

7. Когда пытаешься что-то рассмотреть вдалеке и выглядишь именно так

6. Каждый раз, когда хочешь выпить горячего чая

5. Когда попадаешь точно по адресу

4. Когда выходишь на улицу в солнечную погоду

3. Когда зрение подводит тебя в самых неожиданных ситуациях

2. Когда точно знаешь: отпечатки бывают не только от пальцев

1. Когда ожидания постоянно не совпадают с действительностью

Конечно, главное — любые мелкие трудности воспринимать с юмором. Узнали ли вы себя или своих друзей в этих ситуациях? Делитесь в комментариях!