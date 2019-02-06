25 шедевров от поэтов-любителей, которые видят рифмы на каждом углу

19 2

14

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вдохновение — штука капризная. Порой оно может застигнуть в самых неожиданных местах: у витрины магазина, рядом с неработающим лифтом или у новогодней елки. Так рождаются настоящие шедевры народной поэзии. Две подборки с ними мы уже делали — здесь и здесь. А теперь, по вашим многочисленным просьбам, подготовили третий выпуск.

AdMe.ru честно предупреждает: после просмотра этой статьи вас тоже могут начать преследовать рифмы. Не боитесь? Тогда вперед!

1.

Поближе к камину придвинусь,

С погодой какая-то жесть:

Сегодня

2.

Пьяный стою на балконе в пальто,

Снежинки ртом я ловлю,

А

3.

Мы думали, что мир изменим,

Спасем его от тысяч бедствий...

Но время — зло,

4.

5.

— Планета вылечена, -

резюмировал Скайнет.

6.

Себя я считаю гурманом,

Стихов распробовав вкус;

Мне Лермонтов — смузи с бананом,

А

7.

Политикой так же природа живет:

Эмбарго, борьба, санкционные списки,

Даже

8.

Мы в мартини кидали оливки

Прям из греческого салата.

На прием собрались все

9.

В лесу Валера месяц проплутал.

Умом поехал, веганом вдруг стал.

Бормочет, поедая лист капустный:

"Братан,

10.

За облаками скрылось солнце,

Тоска в душе, пустой дисплей.

Лежу в кровати — ноль эмоций,

Когда осталось

11.

Что наша жизнь? Я ответа не знаю.

Лишь череда неприглядных моментов.

И от рожденья до ада иль рая -

12.

Опять напала грусть-кручина,

Ведь скучно жить, коль нет огня...

Хотела полюбить мужчину,

Но кот сказал:

13.

Увлеклись лососи йогой,

Плавники качают гуппи,

Мощный бицепс у миноги,

14.

Третий день с ума сходит подъезд бедный наш.

Ну откуда такие нелепицы?

Как подняться на нужный мне пятый этаж,

Если

15.

Отсрочьте человечества закат,

Раскройте происки зловредных технократов!

И

16.

Пять тарелок оливье

Поместилося во мне,

Признаю неловко,

Что я теперь

17.

Впал в нирвану обеденный стол,

Ликовали проемы оконные,

Перегрелся в экстазе котел,

Дзен постигло

18.

Юристы, ксерокс, кофе, магазин...

Остынет чай, мир сгинет в катастрофе,

Но заново восстанут из руин

19.

У Деда Мороза просили зефира,

Пять лего, две куклы, котенка, щенка...

Всех выше повесит бухгалтер Глафира

На елке записку:

20.

Расширил сознанья границы,

Устав от вселенской тоски:

21.

Натюрморт написать я решил, но — провал!

Не выходят бананы, как ни рисовал.

Не даются пока что мне в руки

Эти

22.

Известным стать мечтал я сильно,

Но не привлек к себе внимания.

Напишут на плите могильной,

Мол,

23.

Художник — не от слова «худо»,

И труд мой вовсе не напрасен,

Пока я твердо верить буду,

Что кистью

24.

Он не спасет вас от поноса

И от болезней схожих форм,

Но

25.

В семь проснутся мама с папой.

В восемь — в школу детвора.

Я ж во все четыре лапы

А вас не тянет создать собственный шедевр?