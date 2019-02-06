25 шедевров от поэтов-любителей, которые видят рифмы на каждом углу

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Вдохновение — штука капризная. Порой оно может застигнуть в самых неожиданных местах: у витрины магазина, рядом с неработающим лифтом или у новогодней елки. Так рождаются настоящие шедевры народной поэзии. Две подборки с ними мы уже делали — здесь и здесь. А теперь, по вашим многочисленным просьбам, подготовили третий выпуск.

AdMe.ru честно предупреждает: после просмотра этой статьи вас тоже могут начать преследовать рифмы. Не боитесь? Тогда вперед!

1.

Поближе к камину придвинусь,
С погодой какая-то жесть:
Сегодня

2.

Пьяный стою на балконе в пальто,
Снежинки ртом я ловлю,
А

3.

Мы думали, что мир изменим,
Спасем его от тысяч бедствий...
Но время — зло,

4.

5.

— Планета вылечена, -
резюмировал Скайнет.

6.

Себя я считаю гурманом,
Стихов распробовав вкус;
Мне Лермонтов — смузи с бананом,
А

7.

Политикой так же природа живет:
Эмбарго, борьба, санкционные списки,
Даже

8.

Мы в мартини кидали оливки
Прям из греческого салата.
На прием собрались все

9.

В лесу Валера месяц проплутал.
Умом поехал, веганом вдруг стал.
Бормочет, поедая лист капустный:
"Братан,

10.

За облаками скрылось солнце,
Тоска в душе, пустой дисплей.
Лежу в кровати — ноль эмоций,
Когда осталось

11.

Что наша жизнь? Я ответа не знаю.
Лишь череда неприглядных моментов.
И от рожденья до ада иль рая -

12.

Опять напала грусть-кручина,
Ведь скучно жить, коль нет огня...
Хотела полюбить мужчину,
Но кот сказал:

13.

Увлеклись лососи йогой,
Плавники качают гуппи,
Мощный бицепс у миноги,

14.

Третий день с ума сходит подъезд бедный наш.
Ну откуда такие нелепицы?
Как подняться на нужный мне пятый этаж,
Если

15.

Отсрочьте человечества закат,
Раскройте происки зловредных технократов!
И

16.

Пять тарелок оливье
Поместилося во мне,
Признаю неловко,
Что я теперь

17.

Впал в нирвану обеденный стол,
Ликовали проемы оконные,
Перегрелся в экстазе котел,
Дзен постигло

18.

Юристы, ксерокс, кофе, магазин...
Остынет чай, мир сгинет в катастрофе,
Но заново восстанут из руин

19.

У Деда Мороза просили зефира,
Пять лего, две куклы, котенка, щенка...
Всех выше повесит бухгалтер Глафира
На елке записку:

20.

Расширил сознанья границы,
Устав от вселенской тоски:

21.

Натюрморт написать я решил, но — провал!
Не выходят бананы, как ни рисовал.
Не даются пока что мне в руки
Эти

22.

Известным стать мечтал я сильно,
Но не привлек к себе внимания.
Напишут на плите могильной,
Мол,

23.

Художник — не от слова «худо»,
И труд мой вовсе не напрасен,
Пока я твердо верить буду,
Что кистью

24.

Он не спасет вас от поноса
И от болезней схожих форм,
Но

25.

В семь проснутся мама с папой.
В восемь — в школу детвора.
Я ж во все четыре лапы

А вас не тянет создать собственный шедевр?

Фото на превью Вижу рифмы / vk

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