25+ дизайнеров, которым срочно нужно найти другую работу, чтобы очистить карму

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Дизайнеры и архитекторы — люди творческие, и некоторые из них могут так сильно увлечься своим проектом, что забывают подумать о том, как их изобретения будут эксплуатироваться в обычной городской среде. Так возникают «шедевры», которые точно не служат своим изначальным целям — улучшить условия жизни обитателям мегаполисов и разнообразить их досуг.

Мы в AdMe.ru верим, что в любой профессии есть место креативу. Но наши герои с ним немного переборщили. Большинство их работ совершенно безобидны, но со столбами, внезапно выросшими как деревья на проезжей части дороги, все-таки стоит быть осторожными.

1. Уютные скамейки в Бельгии

2. Почему бы просто не использовать всю лестницу?

3. «Дорожка на моей улице с углублением, так что, когда идет дождь, ею нельзя пользоваться»

4. Добро пожаловать на Филиппины

5. «Ворота» в доме, который стоит $ 7,5 млн

6. В стране с левосторонним движением при въезде на эту парковку вам нужно держаться правее. Чтобы решить данную проблему, дизайнеры сделали это

7. Чересчур зигзагообразный тротуар

8. Герой детских кошмаров в реальности

9. Действительно, зачем класть плитку на дорожку, которой все пользуются?

10. Можно подняться по лестнице в инвалидной коляске, верно?

11. Клумба — ад перфекциониста

12. «Вход в мое студенческое общежитие»

13. В торговом центре заменили половину зеркал в ванной комнате рекламными щитами

14. «Этот дельфин до сих пор преследует меня в мыслях»

15. Дизайн тротуара, бессмысленный и беспощадный

16. Тот, кто придумал эту гусеницу, кажется, ненавидит детей

17. Как вам лестница в Монако?

18. Беспроигрышный вариант игры «крестики-нолики»

19. «Какой крутой холм! Подождите секунду, я поднимусь на него по лестнице»

20. Тот, кто припарковал джип, видимо, не знал, что снизу расположился автоматически поднимающийся подземный гараж

21. Что обозначает этот знак, который висит здесь уже 5 лет?

22. «Наша школа построила новую спортивную площадку на траве. Не могу дождаться, когда смогу поиграть здесь в баскетбол»

23. Так выглядит стоячий полицейский

24. Когда архитектор фонтанирует идеями

25. Окошки в кассах чилийского стадиона находятся на высоте 1,3 м, поэтому приходится нагибаться

26. Светодиодный рекламный щит расположен прямо напротив жилого дома

27. Они решили полностью закрыть окна своих арендаторов рекламой. Действительно, зачем людям естественный свет и свежий воздух?

Попадался ли вам на улицах городов дизайн, от которого буквально глаза наливаются кровью?