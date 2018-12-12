25 семей, в которых все время нужно быть начеку

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Принято считать, что семейное гнездышко — это такая тихая гавань, где тебе всегда рады и где можно укрыться от неурядиц на работе или учебе. Но герои нашего сегодняшнего материала наверняка могли бы с этим поспорить. Их родственники не дают им расслабиться ни на минуту. Посудите сами, разве можно себя чувствовать в безопасности, когда ты спокойно готовишь ужин и тут сзади к тебе подлетает огромная надувная рыба? Вот и мы думаем, что нет.

Сегодня AdMe.ru публикует фотографии, сделанные людьми, у которых что ни день, то экстремальное приключение.

1. «Моя дочь ненавидит, когда сэндвичи режут напополам. Жена придумала игру, которая ее жутко раздражает»

2. «Супруга купила себе книгу, а я написал для нее краткое содержание»

«Пост: полный гид. Исцелите свое тело посредством прерывистого, альтернативного и длительного голодания ». «Не ешь».

3. Тот самый случай, когда твой папа работает водителем в Uber и устанавливает собственные правила

«Встретимся в этой точке». «Ну уж нет».

4. «Я сделал этого парня, чтобы напугать свою невесту. Она встает на работу в 5:45, и он был первым, что она увидела, разлепив глаза»

5. Когда у твоей сестры черный пояс по фотобомбингу, тебе просто не суждено быть на первом плане

6. «Я поранил палец, и жена принесла мне вот такой пакет со льдом»

«Принцесса».

7. Когда хотел найти нитки в коробке из-под печенья, но кто-то из домочадцев положил в нее то, что никак не могло там оказаться

8. «Моя жена считает, что смешивать M&M’s и Skittles — это нормально»

9. «Брат решил пошутить и завернул 8 пар моих ботинок в фольгу и клейкую ленту. Ему 31, и он никогда не повзрослеет»

10. Злой гений, с которым просто опасно жить под одной крышей

11. «Сегодня я понял, кто у мамы с папой любимый ребенок»

12. «Родители тайком пробрались ко мне в квартиру, чтобы нарядить кошку в оленя Санты»

13. «Моя подруга готовит для своих детей вот такие конфеты»

14. «Брат моей девушки ненавидит Apple, а я там работаю. Поэтому у меня много таких наклеек, и мне совсем их не жаль, чтобы украсить дом будущего родственника»

15. Старый трюк с «матрешкой», на который мамы и бабушки все еще ведутся

16. «Сегодня нашей бабушке исполнилось 93. Она всегда любила нас разыгрывать, и мы решили отплатить ей той же монетой: украсили ее двор 93 пластмассовыми фламинго»

17. «Сестра приехала ко мне в гости, и я подготовила для нее постель»

18. «Мама моей девушки ничего не замечает. Уже 8-й день»

19. «Кажется, я очень сильно шокировал сына, когда надел этот парик»

20. «Когда папа спит, на его голове можно построить башенку из 5 пончиков»

21. До громкого пробуждения осталось 3, 2, 1...

22. «Я уснул на диване. Папа решил обмотать меня туалетной бумагой и сфотографировать. Ему показалось, что это очень смешная шутка»

23. Жестокий розыгрыш, если в семье есть хоть один арахнофоб

24. Когда опасность приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь

25. «Каждый год я стараюсь сделать так, чтобы сестра не догадалась, что я подарю ей на Рождество. Кажется, в этот раз я зашел слишком далеко...»

А ваши родственники любят пошутить? Случалось ли с вами по их вине что-то ужасно смешное?