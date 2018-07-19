25 семей, которые находятся на грани третьей мировой войны

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Семья — это самые близкие люди на планете, но вместе с тем и самые опасные. Даже друзья не всегда знают, как потроллить человека, чтобы он запомнил это на всю жизнь, или как довести его до белого каления. А вот члены семьи — совсем другое дело. Кто еще, если не дочь, как будто случайно укажет маме на ошибки стиля? Ну а если ваши дети сами вызывают полицию, когда вы нарушаете ПДД, возможно, троллинг зашел слишком далеко.

Мы в AdMe.ru уверены, что с родственниками надо держать ухо востро. На всякий случай. И вот 25 тому доказательств.

1. Дети этой пары выбирают странные устаревшие технологии

2. Он официально передал пульт от телевизора жене после окончания чемпионата мира

3. Ребенок вызвал 911, после того как его отец проехал на красный свет

4. Ох уж этот языковой барьер

5. Когда представления о стиле у вас совсем разные

6. «Я отказалась от углеводов и сахара. Вот так мы с семьей праздновали мой день рождения»

7. «Когда я был маленьким, я отрывал куклам сестры головы и рисовал им вот такие лица»

8. «Моя 13-летняя дочь оставила это послание на двери своей комнаты»

«Папа, если ты опять меня разбудишь, я прикончу тебя».

9. «Папа спланировал сюрприз маме на ее 40-летие. Она только у стойки регистрации узнала, куда они летят. Отец такой романтик»

10. Мама сказала: «Бросай ведро». Она имела в виду только воду, но бабушка поняла ее буквально

11. Элегантный способ доказать свою правоту и остаться собой

12. «Мой сын хотел прическу как у его дяди. Пока получилось вот так»

13. «Бабушка сказала, что мои игровые кости для „Скрэббла“ выглядят странно, но она рада, что мы все еще любим эту игру. Я просто чистил клавиатуру»

14. «У мамы сегодня день рождения. Папа принес торт, но не проверил надпись на нем. Маму зовут Пег»

«С днем рождения, поросенок».

15. Так много вопросов, на которые не получить ответов

16. «В День отца я прилетел домой из командировки. Сын встречал меня с плакатом»

«Добро пожаловать домой из тюрьмы, папа».

17. «Я попросила сестру оставить мне немного пирога. Она поняла это буквально»

18. «Моя жена заслуживает только самого лучшего, поэтому утром я организовал ей романтический завтрак в рамках своих финансовых возможностей»

19. «Его сын оканчивает 1-й класс. Но тсс, сейчас идет игра»

20. «Мы с женой решили пока не заводить домашних животных, но сын пошел на ярмарку со своей тетей и выиграл несколько призов. Теперь все они будут жить с нами»

21. Дедушка был не очень доволен, но все-таки стал моделью для своей внучки

22. «Мой папа даже не дождался возвращения домой, чтобы воспользоваться своим подарком — этой табличкой»

«Тихо! Зона отдыха папы».

23. «Бабушка подписала фото дедушки в фотоальбоме»

«Обычная поза Тома в отпуске».

24. «Когда я присматриваю за своей племянницей, она заставляет меня с ней играть. Ее любимая часть — когда она умирает и у нас похороны»

25. «Парень моей подруги ненавидел ходить в детский сад. Его родители 20 лет хранят это фото»

А ваши родственники часто проявляют свое чувство юмора? Расскажите об этом в комментариях.