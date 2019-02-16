25 самых странных советов, которые только может услышать беременная женщина

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Беременность, несмотря на некоторые неудобства этого состояния, принято считать волшебным временем для женщины. Но и здесь не обходится без курьезов. Интересное положение часто привлекает незваных «экспертов», от наставлений которых могут сдать даже самые железные нервы.

AdMe.ru не на шутку удивился тому, какими разнообразными, а порой и не совсем адекватными бывают советы в адрес будущих мам. Ознакомьтесь с этими рекомендациями, и вы наверняка не сможете удержаться от смеха, даже если вы не ждете ребенка.

Не пить горячий чай, иначе я ошпарю своего ребенка. @sawcy_cat_

Не поднимать руки над головой, иначе ребенок запутается в пуповине. @queenoreo

Когда моя сестра была беременна моей племянницей, пришлось делать экстренное кесарево сечение. Ее свекровь сказала, что она не станет «настоящей женщиной», если роды не будут происходить естественным путем. @madisjamz

Мой первый визит к акушеру-гинекологу (первый ребенок). Вручила мне книгу о беременности «месяц за месяцем» и сказала, что если у меня возникнут какие-то вопросы, то просто обратиться к книге. Я спросила: а что, если ребенок... Она просто оборвала меня на полуслове, показала на книгу и произнесла: «Ах, ах, ах, все этой в книге». Я сменила врача. @realelizathornberry1

Моя свекровь сказала, что во время беременности можно пить коктейли, и добавила, что мой муж — дитя «Маргариты». Теперь я его так называю, когда он действует мне на нервы. @blackcanary0127

Бабушка рассказала мне о совете своего врача (в 1956 году): «Чтобы не набрать вес, выкуривайте пачку сигарет в день. Ребенок доберет свою массу после рождения». Спасибо, бабуля, но нет. @MerrisAwesome

Моя свекровь: «Не ешь острую пищу, так как у ребенка будут родимые пятна, и не стой под полной луной». @MamaDMZ

Во время прошлой беременности, когда я перенашивала ребенка, коллега посоветовала выпить смесь из водки и масла печени трески, чтобы вызвать схватки. @hydrawoman

Потому что похмелье и диарея — это точно то, что вам нужно во время родов. @Harley_Quinn_Lawton

Не ходить в зоопарк, так как если посмотреть на обезьяну, то ребенок будет некрасивым. @rjlik

Бабушка посоветовала надеть носки, потому что, если врач увидит мои потрескавшиеся пятки, он не захочет помогать мне при родах. @milfandcookies4santa

Не принимать ванну, так как ребенок может утонуть. Ведь пуповина — это своего рода трубка от младенца к пупку матери, поэтому если он будет погружен в воду, то ребенок не будет получать кислород. @HerrDresserVonFyre

Самый странный совет любезно дала моя бабушка. Был первый триместр, и все, что мне хотелось, — это спать. Она сказала, что мне нужно спать как можно меньше, иначе ребенок застрянет в одном положении. @time343

Когда я была на 4-м месяце беременности, мне сказали, что нужно есть много брокколи, чтобы увеличить мои шансы на рождение девочки. @madsewist

Заняться кикбоксингом. @Mrbug1809

Мне пытались поднять футболку, чтобы ребенок мог дышать. Оказывается, он дышит через мой пупок. @Bleuonej

Прокатитесь по ухабистой грунтовой дороге, чтобы ускорить роды. @foodybu3

Несколько раз ударить себя по животу, чтобы ребенок был крепким. @bigggr

Никогда не была беременна, но моя мама говорила, что мне следует пить как можно больше молока, чтобы кожа будущего ребенка была белее. @mamabirb

В офисе решила запить свой обед колой. Моя коллега в ужасе сказала, что я ни в коем случае не должна так делать. Оказывается, лопающиеся пузырьки газировки в моем животе могут повредить слух ребенка. @Teaandfkncookies

Наш первый ребенок находился в неправильном положении. Моя жена вычитала в старом добром интернете, что она может заставить ребенка перевернуться, если положит гладильную доску на пол. Затем ей нужно было лечь на доску и поднять ноги вверх... Удивительно, но это не сработало. @kan109

Моя бывшая говорила, что беременные не должны пить кофе, иначе кожа ребенка будет смуглой. Я думал, она шутит, но это было на полном серьезе. @Pnhan89

Мне посоветовали в течение 30 секунд держать в руке кубик льда, чтобы иметь представление о том, какая она — боль деторождения. Таким образом я должна была тренироваться. Я попробовала. Было больно. Но с настоящими родами и близко не сравнится. @Maria_von_Trapp

Мне сказали пришить наждачку к внутренней стороне бюстгальтера, чтобы заранее подготовить грудь к кормлению. @steerpike88

Одна незнакомая дама в магазине посоветовала мне принять ванну с отбеливателем, ведь «это хорошо для кожи и полезно для роста и развития ребенка». Я была в ступоре. @kinnersmomma

Когда я была на 8-й неделе беременности, мне посоветовали не пылесосить, иначе это вызовет преждевременные роды. @chayes46

А вам доводилось слышать подобные курьезные советы для женщин в положении? Какие из них оказались самыми странными?