26 самых непредсказуемых детских перлов
Дети — невероятные выдумщики. Оригинальности их мышления в абсолютно стандартных ситуациях можно удивляться до бесконечности.
Сегодня AdMe.ru собрал самые запоминающиеся детские высказывания, которыми родители делились в сети.
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Когда моей дочери исполнилось 3 года, она начала интересоваться возрастом других членов семьи, почему-то именно мой возраст ей особенно запомнился, и при каждом удобном случае она его вспоминала, допустим если кто-нибудь, в том числе и незнакомый человек спрашивал сколько ей лет, она отвечала «три года, а маме 33», от чего я испытывала некоторую неловкость. И вот мне исполнилось 34, я решила схитрить, когда дочь спросила сколько мне теперь лет, я ответила 19.
Теперь на вопрос к дочери о возрасте она отвечает «мне три года, а моей маме 19 лет... но было 33»
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Мой сыночек пришел 1 сентября домой из школы. Я спрашиваю:
— Сынуля, что нового в школе?
Ответ был потрясающим:
— Булки в столовой подорожали...
***
— Анюта, вот тебе шоколадка, угости дедушку и бабушку.
— Дедушку угощу, а бабушку нет!
— Почему?!
— Дедушка откажется, а бабушка, как всегда, откусит...
***
Бабушка вечером жаловалась:
— Голова шумит.
Таня:
— Может быть, деревья покоя в твоей голове качает ветер мыслей?
***
Пытаюсь отвлечь сына от телевизора. Зову погулять или поиграть, идет в отказ.
— Давай поиграем в школу. Я буду учительницей, а ты будешь мне читать.
— Мама, это какие-то ужасные игры!
***
Дочь, когда ей было 3 года, спрашивает бабушку:
— Почему ты мою маму называешь «дочкой»?
— Потому что она мне родная дочка. А тебе — мама.
— Странно как-то... дочка и одновременно мама! А ты тоже чья-то дочка? Пожилая такая дочка? И я, когда буду бабушкой, останусь пожилой дочкой тоже?
***
Прохожу сейчас по двору. По другой стороне парковки идет мальчик лет 5 с мамой. Вдруг мальчик запинается и падает прямиком в лужу. Раздается крик матери:
— Марат, блин, ну что это такое?
Марат, все еще лежа в луже, поворачивает голову в сторону мамы и невозмутимым голосом отвечает:
— Это лужа, мам, и я в нее упал.
***
Смотрели мои школьные фото: я стою с указкой возле школьной доски... Дочка спросила, какого уровня у меня была магия.
***
Мальчик с умным видом обьясняет двухлетней сестренке:
— Шорты — это такая одежда, родственная семейным детским трусам.
***
Девочка говорит мальчику в песочнице:
— Я с тобой вообще не разговариваю и не играю!
— Ничего страшного. Будем вместе молчать и молча играть. Ты мне испечешь пряник, а я есть откажусь...
— Почему откажешься?
— Потому что ты готовишь невкусно!
— Ну все!!! Теперь точно с тобой не разговариваю и не играю!
***
Максон:
— Ой! Папа купил и воду, и сок. Это ты ему разрешила?
— Папе не нужно мое разрешение, он может делать все что он хочет.
Максон понимающе:
— Ты разрешила делать ему все что он хочет?
***
Внук, 2 года 10 месяцев, впервые пришел на новогодний утренник. Выбрал момент и подошел к Деду Морозу. Внимательно и долго его разглядывает.
Дед Мороз:
— Ты мне хочешь стишок рассказать или песенку спеть?
Внук подумал и спросил:
— Дед Мороз, а ты в армии служил?
— Служил...
— Ну тогда давай пожму твою солдатскую руку!
***
День рождения бабушки, гости за столом. Ванюшка:
— Мам, пап... Можно я первым бабушку похвалю?
***
Сообщаю внучке, что меня по работе поощрили недельной поездкой в Индию. Но тут же замечаю, что почитала в интернете, что там грязно, надо быть очень осторожным, постоянно мыть руки, не пить воду. На что она спросила:
— А тебя точно поощрили?
***
Внук, 3 года:
— Бабуль, роди мне братика!
— Ну этот вопрос не ко мне, а к твоим родителям!
— Спрашивал уже. Сказали: «От бабушки зависит».
***
Глеб, 4 года:
— Папа, давай играть в мяч! Я буду тебе его кидать, а ты...
— А я должен ловить, да?
— Нет... Ты должен быть грустный, что не поймал!
***
Я часто называла своего сына не по имени, а просто — «сынок».
Гуляем с младшей дочкой, 2 года, на детской площадке. Видим, сын возвращается из школы. Малышка бросается любимому брату навстречу с громким радостным криком:
— Лёша, сынок!
***
Вчера видел, как мальчик 6 лет читал книгу о том, как строить скворечник, и читал он ее голубям. После он сказал:
— Дальше сами, — положил книгу и ушел.
***
С утра, одевая брата в садик, загадал загадку:
— Кто рано встает, детям спать не дает?
Ответ убил:
— Мама.
***
Дочка, 4 года, увидела в зоопарке павлина: он красивый, хвост распушил. А рядом самка павлина — обычная серая курица, только крупнее.
Дочь спрашивает:
— Это кто?
— Это жена павлина.
Она так уставилась на них: то на одного, то на другого. А потом изрекла:
— А он ее хоть любит?
***
— Пап, а кто такой настоящий мужчина?
— Ну это сильный человек, который любит, охраняет и заботится о своей семье!
— Здорово! Хочу стать настоящим мужчиной, как мама!
***
Собираемся с детьми идти гулять. Алёша схватил двух пупсов и говорит:
— Я с ними гулять пойду!
Ира ему:
— Ой, ты как девчонка, с куклами.
Он ей гордо отвечает:
— Я их отец!
***
Отец своему маленькому сыну:
— Ты сильный!
— Я сильный!
— Ты матерый!
— Я матерый!
— Ты даже не знаешь, что значит сдаваться!
— Я даже не знаю, что значит «матерый»...
***
Сын, 6 лет:
— Мам, а кто из вас первый жениться захотел?
— Папа! Он мне предложение сделал, кольцо подарил...
— Заманивал?
***
Дочь моя врывается в комнату.
— Настасья, тебя стучать учили?
— Так я и пришла настучать... Там Антошка (младший брат) полез в шкаф, куда ему нельзя.
***
Сын рассуждает:
— И почему никто не видит, как Дед Мороз подарки под елку кладет?! Есть же видеокамеры, капканы...
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