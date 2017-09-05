26 самых непредсказуемых детских перлов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дети — невероятные выдумщики. Оригинальности их мышления в абсолютно стандартных ситуациях можно удивляться до бесконечности.

Сегодня AdMe.ru собрал самые запоминающиеся детские высказывания, которыми родители делились в сети.

***

Когда моей дочери исполнилось 3 года, она начала интересоваться возрастом других членов семьи, почему-то именно мой возраст ей особенно запомнился, и при каждом удобном случае она его вспоминала, допустим если кто-нибудь, в том числе и незнакомый человек спрашивал сколько ей лет, она отвечала «три года, а маме 33», от чего я испытывала некоторую неловкость. И вот мне исполнилось 34, я решила схитрить, когда дочь спросила сколько мне теперь лет, я ответила 19. Теперь на вопрос к дочери о возрасте она отвечает «мне три года, а моей маме 19 лет... но было 33»

***

Мой сыночек пришел 1 сентября домой из школы. Я спрашиваю:

— Сынуля, что нового в школе?

Ответ был потрясающим:

— Булки в столовой подорожали...

***

— Анюта, вот тебе шоколадка, угости дедушку и бабушку.

— Дедушку угощу, а бабушку нет!

— Почему?!

— Дедушка откажется, а бабушка, как всегда, откусит...

***

Бабушка вечером жаловалась:

— Голова шумит.

Таня:

— Может быть, деревья покоя в твоей голове качает ветер мыслей?

***

Пытаюсь отвлечь сына от телевизора. Зову погулять или поиграть, идет в отказ.

— Давай поиграем в школу. Я буду учительницей, а ты будешь мне читать.

— Мама, это какие-то ужасные игры!

***

Дочь, когда ей было 3 года, спрашивает бабушку:

— Почему ты мою маму называешь «дочкой»?

— Потому что она мне родная дочка. А тебе — мама.

— Странно как-то... дочка и одновременно мама! А ты тоже чья-то дочка? Пожилая такая дочка? И я, когда буду бабушкой, останусь пожилой дочкой тоже?

***

Прохожу сейчас по двору. По другой стороне парковки идет мальчик лет 5 с мамой. Вдруг мальчик запинается и падает прямиком в лужу. Раздается крик матери:

— Марат, блин, ну что это такое?

Марат, все еще лежа в луже, поворачивает голову в сторону мамы и невозмутимым голосом отвечает:

— Это лужа, мам, и я в нее упал.

***

Смотрели мои школьные фото: я стою с указкой возле школьной доски... Дочка спросила, какого уровня у меня была магия.

***

Мальчик с умным видом обьясняет двухлетней сестренке:

— Шорты — это такая одежда, родственная семейным детским трусам.

***

Девочка говорит мальчику в песочнице:

— Я с тобой вообще не разговариваю и не играю!

— Ничего страшного. Будем вместе молчать и молча играть. Ты мне испечешь пряник, а я есть откажусь...

— Почему откажешься?

— Потому что ты готовишь невкусно!

— Ну все!!! Теперь точно с тобой не разговариваю и не играю!

***

Максон:

— Ой! Папа купил и воду, и сок. Это ты ему разрешила?

— Папе не нужно мое разрешение, он может делать все что он хочет.

Максон понимающе:

— Ты разрешила делать ему все что он хочет?

***

Внук, 2 года 10 месяцев, впервые пришел на новогодний утренник. Выбрал момент и подошел к Деду Морозу. Внимательно и долго его разглядывает.

Дед Мороз:

— Ты мне хочешь стишок рассказать или песенку спеть?

Внук подумал и спросил:

— Дед Мороз, а ты в армии служил?

— Служил...

— Ну тогда давай пожму твою солдатскую руку!

***

День рождения бабушки, гости за столом. Ванюшка:

— Мам, пап... Можно я первым бабушку похвалю?

***

Сообщаю внучке, что меня по работе поощрили недельной поездкой в Индию. Но тут же замечаю, что почитала в интернете, что там грязно, надо быть очень осторожным, постоянно мыть руки, не пить воду. На что она спросила:

— А тебя точно поощрили?

***

Внук, 3 года:

— Бабуль, роди мне братика!

— Ну этот вопрос не ко мне, а к твоим родителям!

— Спрашивал уже. Сказали: «От бабушки зависит».

***

Глеб, 4 года:

— Папа, давай играть в мяч! Я буду тебе его кидать, а ты...

— А я должен ловить, да?

— Нет... Ты должен быть грустный, что не поймал!

***

Я часто называла своего сына не по имени, а просто — «сынок».

Гуляем с младшей дочкой, 2 года, на детской площадке. Видим, сын возвращается из школы. Малышка бросается любимому брату навстречу с громким радостным криком:

— Лёша, сынок!

***

Вчера видел, как мальчик 6 лет читал книгу о том, как строить скворечник, и читал он ее голубям. После он сказал:

— Дальше сами, — положил книгу и ушел.

***

С утра, одевая брата в садик, загадал загадку:

— Кто рано встает, детям спать не дает?

Ответ убил:

— Мама.

***

Дочка, 4 года, увидела в зоопарке павлина: он красивый, хвост распушил. А рядом самка павлина — обычная серая курица, только крупнее.

Дочь спрашивает:

— Это кто?

— Это жена павлина.

Она так уставилась на них: то на одного, то на другого. А потом изрекла:

— А он ее хоть любит?

***

— Пап, а кто такой настоящий мужчина?

— Ну это сильный человек, который любит, охраняет и заботится о своей семье!

— Здорово! Хочу стать настоящим мужчиной, как мама!

***

Собираемся с детьми идти гулять. Алёша схватил двух пупсов и говорит:

— Я с ними гулять пойду!

Ира ему:

— Ой, ты как девчонка, с куклами.

Он ей гордо отвечает:

— Я их отец!

***

Отец своему маленькому сыну:

— Ты сильный!

— Я сильный!

— Ты матерый!

— Я матерый!

— Ты даже не знаешь, что значит сдаваться!

— Я даже не знаю, что значит «матерый»...

***

Сын, 6 лет:

— Мам, а кто из вас первый жениться захотел?

— Папа! Он мне предложение сделал, кольцо подарил...

— Заманивал?

***

Дочь моя врывается в комнату.

— Настасья, тебя стучать учили?

— Так я и пришла настучать... Там Антошка (младший брат) полез в шкаф, куда ему нельзя.

***

Сын рассуждает:

— И почему никто не видит, как Дед Мороз подарки под елку кладет?! Есть же видеокамеры, капканы...