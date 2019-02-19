25 родителей, которые достойны главной роли в комедийном сериале

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Чувство юмора родителей придает их словам и поступкам особую изюминку. Только папа может додуматься купить дочке маску для лица в строительном отделе, а мама — приклеить на машину фразу «Горжусь своим паршивцем». Да и бабушки с дедушками не отстают, вызывая скорую помощь внимания ради.

AdMe.ru уверен в том, что с родителями скучать не приходится — ни в детстве, ни во взрослой жизни.

«Мама опоздала на фотосессию, поэтому просто прифотошопила себя»

Мама, которая перешла на новый уровень тактичных намеков

Этой даме лучше уступить всю полосу сразу

«Гордая мать чудесного ребенка, который иногда ведет себя как паршивец, но это нормально».

«Попросила папу взять мне маску для лица, и вот что он принес»

Мужчина знает толк в настоящих ценностях

«Моя мама — маленького роста и любит присылать фото, где она стоит рядом с высокими людьми»

Когда спрашиваешь маму, какое фото лучше для инстаграма, а отвечает папа

«Папа сказал, что принимает витамины, которые помогают ему быть энергичнее и снижают холестерин. Обещал прислать упаковку. Спасибо, папа»

«Чипсы приготовлены в органическом кокосовом масле с розовой гималайской солью».

«Вчера мама уехала на месяц в Мексику. Как раз выпал снег, и сегодня папа прислал мне свою „снежную жену“»

Забыть забрать из садика — это еще не страшно, бывает и хуже

Когда обещал гироскутер каждому, кто прочитает 10 книг за год

«Попросила папу забрать посылку с новыми очками»

«Батя застрял в супермаркете, его не было больше часа. Когда я спросил, почему так долго, он прислал это»

«Попросила папу отправить мне фотографии с Ямайки. Вот единственный снимок, который он прислал»

Когда мама учит отвечать за свои поступки. Или просто решила сэкономить бензин

Мама: «Впервые в истории штата выпал снег? Ничего не знаю, пойдешь в школу»

«Маме нездоровилось, и папа помогал мне с ужином. Вот что он сделал»

У близких свои методы борьбы со скукой

Когда просишь отца прислать фото парика, который пришел тебе по почте

Иногда очень хочется, чтобы близкие выражали поддержку беззвучно

Если мама просит прислать ваше любимое фото, нужно выбирать тщательно, иначе результат может быть не таким милым, как в этом случае

Для родителей мы навсегда остаемся маленькими детьми

«Играем с отцом в мяч на работе»

«Так выглядит скороварка моей мамы»

«Привет, детка, пойди свяжи что-нибудь, пока я готовлю ужин».

Разница между мамой и папой в одном сообщении

А какой поступок родителей вы вспоминаете с улыбкой?