25+ раз, когда повар следовал логике «я художник, я так вижу»

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Говорят, аппетит приходит во время еды. Но желание подкрепиться может мигом улетучиться или взять паузу, если кулинар оказался не в меру креативный. Сэндвич на автомобильном колпаке, отбивная в цветочном горшке или оладьи на проигрывателе — повара идут на очень странные уловки, чтобы впечатлить гостей.

Мы в AdMe.ru слегка в замешательстве от такого полета фантазии и уверены, что мир непременно должен увидеть эти креативные блюда.

1. Восхитительный сычуаньский ресторан, говяжий язык просто невероятно приготовлен. Но... его подали на совке

2. Завтрак на ходу, бессердечная ты штука!

3. «Заказал роллы под названием „Супер-Марио“ и получил это»

4. Когда хотелось просто попить, но у шефа особые отношения с посудой

5. «Я было решил, что у них кончилась чашки. Но нет — это такой стакан»

6. Похоже, повар слишком буквально понял значение слова «салат»

7. «Мой холодный чай с лимоном принесли в железной пиале»

8. Повар клятвенно обещал в следующий раз подать блюдо на тарелке, если это фото соберет кучу лайков

9. Упс, кто-то немного перепутал оладушки и виниловые пластинки

10. У многих по весне дефицит витаминов, а в этом заведении случился сезонный дефицит стаканов

11. Визит в ресторан превратился в квест «Найди отбивную из баранины»

12. Когда хочется на пикник, радоваться солнышку, а не готовить гостям ребрышки и вот это вот все

13. Система «ниппель»: сыр на гриле и суп

14. Зачем нужны тарелки, когда и закуски, и картофельный салат можно сервировать в банках?!

15. «Мне подали этот подкопченный куриный сэндвич на автомобильном колпаке. А в качестве комплимента — волосы шефа»

16. Наверное, с лопаты вкуснее

17. Два тако в цветочном горшке. Галька в подарок

18. Кто желает чашечку бекона?

19. «Получил блюдо на горячем камне. Дальше — самообслуживание»

20. Не беспокойтесь, ваша еда в надежных руках

21. Почему бы не добавить к классической мясной закуске немного азиатских ноток?

22. Кто сказал, что вафельный рожок создан исключительно для мороженого?

23. Это блюдо подали на фильтрах для кофе. Может быть, они улучшают вкус?

24. Надо же куда-то девать разбитый цветочный горшок

25. «У меня только один вопрос: „Зачем?“»

26. «Тарелку я так и не получил, но зато мой стейк будет привит»