25 примеров женской смекалки, которые не должны пропасть бесследно

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Если женщина сталкивается с проблемами, она их решает. Порой весьма необычными способами, но всегда крайне эффективно. Вот о таких случаях и пойдет речь в нашей статье.

AdMe.ru сделал подборку из самых запоминающихся советов, которые можно взять на вооружение. Смотрим и записываем.

25. Девушка научила свой холодильник наливать охлажденное вино, а не воду

24. Как делать селфи, если у вас хорошая растяжка от природы и есть специальные туфли

23. Когда ноги устали от каблуков, пакеты из McDonalds спешат на помощь

22. А если очень хочется пить, то просто сделайте гигантскую трубочку

21. Когда нет подставки под телефон, зато еще остались куклы

20. «Я знала, что эта штука пригодится мне в один прекрасный день»

19. «И именно поэтому я считаю, что должна стать следующим президентом Соединенных Штатов Америки»

18. Как дать соперницам понять, что у них ничего не выйдет

17. Отличное решение для хранения накладных волос

16. Как с комфортом путешествовать в автомобиле

15.С помощью редактора в телефоне можно проверить, идет вам лак или нет, если сфотографировать понравившийся цвет и прикрепить к снимку своих ногтей

14. Вариант для тех, кто хочет нарастить волосы бюджетно

13. Хитрость для самых переменчивых натур, которые никак не могут определиться

12. Когда нельзя, но очень хочется, то можно

11. Крутая хитрость для тех, кто не особо умеет шить

10. Гениальное решение для тех, кто забыл маску для сна

9. С такими освежителями воздуха для машины подвозить других девушек станет явно сложнее

8. Что делать, если не любишь тесто в пицце

7. Идея для тех, кто твердо настроен пронести свою еду в зал кинотеатра

6. Делаем пикантные фото легко и просто

5. Как правильно мотивировать парня на уборку

4. Это поставит точку в войне за поднятую или опущенную сидушку унитаза

3. Как ненавязчиво похвастаться тем, что у тебя есть парень

2. Чтобы накладные ресницы больше не терялись

1. Как маскировать прыщи по-королевски

А может, у вас есть свежие хитрости, которые могут пригодиться любой девушке? Делитесь с нами в комментариях.