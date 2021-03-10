25+ ярких примеров того, что маленькими шажками можно и до шедевра дойти

Хобби — важная часть нашей жизни. Для кого-то это способ отдохнуть после работы, а кто-то просто развлекается в свободное время. А любители вышивки, например, благодаря своему хобби могут изобразить любимого питомца или сделать дорогому человеку символический подарок, который будет греть сердце в течение десятков лет.

Сегодня мы в AdMe.ru решили узнать, какие классные вещи создают люди, увлекающиеся вышивкой. Мы не смогли остаться равнодушными к их творениям и, скажем по секрету, даже сами захотели взяться за нитку и иголку.

«Подарок на юбилей родителей. Вид с воздуха на церковь, в которой они поженились 33 года назад»

«Кошки за узлами», 96,4 тыс. стежков

Маленькая спящая лисичка

«Работала над этой вышивкой 8 месяцев. Здесь 32 тыс. стежков»

«Я вышила своего хомячка»

«Муж подарил мне набор для вышивания, и это мой первый проект для детской моей дочки»

«Наверное, это самая милая вещь, которую я когда-либо делала. В процессе еле сдерживала смех»

Вы только посмотрите на эту мордочку! © miparasito / Reddit

«Я сделал динозавра из Google Chrome и подумал, что это выглядит круто»

«5 дней и 100 французских узлов спустя»

«Я вышила жакет подружки невесты для своей полной приключений свадьбы в Колорадо»

«Первая попытка вышивания моей маленькой дочки»

Мне 40 лет, но я бы так не смогла! © AB***InTimeStitches / Reddit

«Вышила штаты для моего партнера на День святого Валентина, заполнив те, в которых мы побывали. Не могу дождаться момента, когда заполню их все»

«Первая вышивка моей сестры. Она даже не тренировалась. Я так горжусь тем, как здорово у нее получилось, и, может, даже немного завидую»

«Сделала этот магнит для холодильника, чтобы пристыдить своего мужа, который любит бросать в морозилку все без разбора (к примеру, пакет с сельдереем)»

«Подумай еще раз».

Автомобильное окно

«Вышила этот мозг на день рождения своей невестки: она невролог»

«Конечно, зеленый должен был закончиться именно тогда, когда до конца оставалось вот столько!»

«Сделала вышивку для моей мамы в качестве подарка на день рождения. Надеюсь, ей понравится, потому что это заняло вечность»

«Моя жена любит вышивать, а мне очень нравятся флаги, поэтому она сделала для меня это»

«Я хотела попробовать сложный дизайн, чтобы отвлечься от собеседований. Наконец закончила вышивку и получила работу»

«Я вышил одну из гравюр Альбрехта Дюрера на ткани, которую сам покрасил. Теперь это моя любимая куртка»

Кресло-качалка «до» и «после»

«Работаю над проектом, который бабушка так и не закончила. Эта вышивка слишком прекрасна, чтобы просто лежать в ящике и собирать пыль»

«Вид с воздуха, который я вышила»

«Теперь я точно готова к весне»

«Моя первая вышивка с мелкими деталями»

«Японский сад. Рождественский подарок, который я сделал моей невесте»

«Моя мама подарила это мне на выпускной»