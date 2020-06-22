25+ примеров работ горе-дизайнеров и строителей, глядя на которые думаешь только об одном: «Где были их глаза?!»

76 5 25 944

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Глядя на некоторые пункты нашей статьи, думаешь, как же хорошо, что герои нашей подборки не работают врачами или пилотами самолетов. Вот их ошибки были бы фатальны, а от ошибок дизайнеров плохо станет максимум заказчикам или перфекционистам. И эти горе-умельцы «радуют» нас очередными ляпами, от которых хочется смеяться и плакать одновременно.

Мы в AdMe.ru действительно не понимаем, как такие «шедевры» доходят до стадии реализации.

Туалетная бумага достанется самому высокому

Бедная девочка

«У этих часов нет цифры 11. Я до сих пор не знаю, как правильно подсчитать время»

Хорошо, и как попасть в подвал?

Отличное размещение буквы «О»

«Так выглядит банка для сахара у меня дома. Сплошное расстройство»

Размещать на кружке фотографии не самое удачное решение

А это точно единорог?

«Не могу регулировать воду, потому что мой рост — 167 см»

Глаза сразу стали выразительнее

Мм, невидимые гвозди — это что-то новенькое

Енот или панда?

Слизерин в цветах Пуффендуя, ну-ну

Ад перфекциониста

Псс, хочешь узнать, как тут надо ехать?

Этот ковер знает, как вывести из себя

Фигурка на заднем фоне явно пришла из чьих-то кошмаров

Шериф Вуди после выходных у бабушки

Когда идет слишком сильный дождь, вода стекает вот так

Мы бы тоже так смотрели, если бы с нами так обошлись

Тот, кто придумал эту люстру, явно не любит людей

Велосипедная дорожка в Париже. Две белые сферы на асфальте почти не видны из-за краски, маскирующей их

Нет, ну неужели кто-то покупает тарелки такого дизайна?

Душ и туалет для инвалидов, со ступенькой

«Нашел собаку-призрака в поисках бассейна»

Какой прелестный вид