25+ примеров работ горе-дизайнеров и строителей, глядя на которые думаешь только об одном: «Где были их глаза?!»
Глядя на некоторые пункты нашей статьи, думаешь, как же хорошо, что герои нашей подборки не работают врачами или пилотами самолетов. Вот их ошибки были бы фатальны, а от ошибок дизайнеров плохо станет максимум заказчикам или перфекционистам. И эти горе-умельцы «радуют» нас очередными ляпами, от которых хочется смеяться и плакать одновременно.
Мы в AdMe.ru действительно не понимаем, как такие «шедевры» доходят до стадии реализации.
Туалетная бумага достанется самому высокому
Бедная девочка
«У этих часов нет цифры 11. Я до сих пор не знаю, как правильно подсчитать время»
Хорошо, и как попасть в подвал?
Отличное размещение буквы «О»
«Так выглядит банка для сахара у меня дома. Сплошное расстройство»
Размещать на кружке фотографии не самое удачное решение
А это точно единорог?
«Не могу регулировать воду, потому что мой рост — 167 см»
Глаза сразу стали выразительнее
Мм, невидимые гвозди — это что-то новенькое
Енот или панда?
Слизерин в цветах Пуффендуя, ну-ну
Ад перфекциониста
Псс, хочешь узнать, как тут надо ехать?
Этот ковер знает, как вывести из себя
Фигурка на заднем фоне явно пришла из чьих-то кошмаров
Шериф Вуди после выходных у бабушки
Когда идет слишком сильный дождь, вода стекает вот так
Мы бы тоже так смотрели, если бы с нами так обошлись
Тот, кто придумал эту люстру, явно не любит людей
Велосипедная дорожка в Париже. Две белые сферы на асфальте почти не видны из-за краски, маскирующей их
Нет, ну неужели кто-то покупает тарелки такого дизайна?
Душ и туалет для инвалидов, со ступенькой
«Нашел собаку-призрака в поисках бассейна»
Какой прелестный вид
А вы замечали подобные проколы? Может, у вас есть фотографии? Поделитесь с нами, и мы возьмем их в следующую статью.
Фото на превью h1gh_gr0under / reddit, The_Doctor_33 / reddit, lazycouch359 / reddit, redbubble