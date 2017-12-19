25 случаев, когда логике некоторых людей был просто необходим ремонт
Не все люди в этом мире думают, чувствуют и ведут себя одинаково. Поэтому не стоит удивляться, если вдруг то, что кажется нормальным одному человеку, у другого вызывает совсем иные эмоции.
AdMe.ru нашел 25 случаев применения нестандартной логики, постичь которую сможет лишь тот, кто и сам мыслит подобным образом.
«В больнице разрисованы стены. Голодные дети (анализы сдают на голодный желудок) спрашивают: „Мама, а почему бутерброд полетел?“»
Оказывается, миллионеры тоже заглядывают в фастфуд
Кресла для «жюри» в туалете. Если развернуть их на 180 градусов, то можно устраивать «слепые прослушивания»
Вот такая «скидка»
Одинаковые луковые колечки по разной цене
Мелочь, но приятно
В этом магазине знают, как правильно приготовиться к школе
«Этот ресторан подает соус в солонках, и это просто ужасно»
Ложку сделали наоборот
«Разочарование на свадьбе друзей: это не шаурма!»
Примерно 20 или 25 лет
И это они называют фруктовым салатом?
«На заправке установили терминалы для зарядки телефонов. Интересно, они в курсе, что через две недели 2018 год?»
«Купил защитную пленку не того размера, потому что она была дешевле»
Что тут, по-вашему, может пойти не так?
«Если верить моему календарю, то сегодняшнего дня не существует»
«Мне отправили гантели в той же посылке, что и зубную пасту, и вот как это выглядит»
«У нас тут что-то не работает, не знаем почему»
Кто-то счел, что стеклянная дверь в туалете — это отличное решение
«Если 5 центов могут спасть жизнь ребенка, то почему вы прислали их мне?»
Торговый автомат с водой разместили рядом с фонтанчиками, из которых можно попить бесплатно
Да они издеваются!
«Это все, что мне удалось увидеть на концерте с места для инвалидов. И ради этого я ехал 7 часов?»
«Вчера нам поставили новую дверь в подъезде... Долго думал»
Самое правильное решение