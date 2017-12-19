25 случаев, когда логике некоторых людей был просто необходим ремонт

Не все люди в этом мире думают, чувствуют и ведут себя одинаково. Поэтому не стоит удивляться, если вдруг то, что кажется нормальным одному человеку, у другого вызывает совсем иные эмоции.

AdMe.ru нашел 25 случаев применения нестандартной логики, постичь которую сможет лишь тот, кто и сам мыслит подобным образом.

«В больнице разрисованы стены. Голодные дети (анализы сдают на голодный желудок) спрашивают: „Мама, а почему бутерброд полетел?“»

Оказывается, миллионеры тоже заглядывают в фастфуд

Кресла для «жюри» в туалете. Если развернуть их на 180 градусов, то можно устраивать «слепые прослушивания»

Вот такая «скидка»

Одинаковые луковые колечки по разной цене

Мелочь, но приятно

В этом магазине знают, как правильно приготовиться к школе

«Этот ресторан подает соус в солонках, и это просто ужасно»

Ложку сделали наоборот

«Разочарование на свадьбе друзей: это не шаурма!»

Примерно 20 или 25 лет

И это они называют фруктовым салатом?

«На заправке установили терминалы для зарядки телефонов. Интересно, они в курсе, что через две недели 2018 год?»

«Купил защитную пленку не того размера, потому что она была дешевле»

Что тут, по-вашему, может пойти не так?

«Если верить моему календарю, то сегодняшнего дня не существует»

«Мне отправили гантели в той же посылке, что и зубную пасту, и вот как это выглядит»

«У нас тут что-то не работает, не знаем почему»

Кто-то счел, что стеклянная дверь в туалете — это отличное решение

«Если 5 центов могут спасть жизнь ребенка, то почему вы прислали их мне?»

Торговый автомат с водой разместили рядом с фонтанчиками, из которых можно попить бесплатно

Да они издеваются!

«Это все, что мне удалось увидеть на концерте с места для инвалидов. И ради этого я ехал 7 часов?»

«Вчера нам поставили новую дверь в подъезде... Долго думал»

Самое правильное решение

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2 Комментарии
  • 19 декабря 2017
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  • 19403

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