25 примеров детской логики, которой позавидует каждый взрослый

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Дети всегда найдут чем нас удивить, особенно в последнее время. Как шутливо замечают сами родители, «я в его возрасте ел землю, а он уже освоил гаджеты». AdMe.ru нашел для вас 25 юных гениев, чьи мамы и папы имеют все поводы для гордости. А бонус в конце статьи покажет, как развлекались дети до эпохи планшетов и смартфонов.

Малыш практикуется для будущих выступлений на публике

Тут без вариантов

«Нашел это в комнате дочери. У нее больше денег, чем у меня»

«Очарование моего 6-летки не знает границ»

«Моя дочь постигла искусство быть кошкой»

«Мой сын купил учебник программирования для детей и теперь создает свою первую игру»

Мама обнаружила у 7-летней дочки «медицинскую карту» на младшего брата

«— Какую книгу ты хочешь?

— Купи мне ту, с драконом»

Книга с драконом — это трактат «Искусство войны» Сунь-цзы.

«Сегодня дочь приготовила мне завтрак. Красное — это кетчуп»

Автор рыбки-невидимки далеко пойдет

А этот ребенок всегда найдет кратчайший путь к цели

Мы считаем, 5-классница идеально справилась с этим заданием

«Я нашел эту коробку, когда помогал своему 5-летнему сыну убираться в его комнате. Он сказал, что это „на всякий случай“»

«Дочь моего друга нарисовала ему открытку на день рождения»

Еще один юный сторонник Темного Лорда

«Моя 3-летняя дочь прятала конфеты с Хеллоуина за занавеской, потому что ее брат нашел ее предыдущий тайник в ванной комнате»

«Задание, которое дали моему 7-летнему сыну в школе»

Хотите, чтобы павлин раскрыл свой хвост? Делайте, как этот мальчик: наденьте яркий плащ, и птица подумает, будто вы с ней соревнуетесь

«Мне не нужен тест на отцовство, чтобы понять, что это на 100 % мой сын»

«5-летний сын моих друзей придумал, как наполнить бутылку водой из-под крана. Он лучший инженер, чем я»

Письмо по всем правилам

«Мой 11-летний сын сделал „самый уродливый рождественский свитер“»

«Моя 5-летняя дочь Эмили вяжет шапочки»

«Нашел эту записку у моей сестренки, когда пошел будить ее, чтобы она собиралась в школу»

Не всякий взрослый до такого додумается

Бонус: «Мама сказала, что в детстве это было одним из моих самых любимых занятий»