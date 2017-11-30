25 примеров детской логики, которой позавидует каждый взрослый
Дети всегда найдут чем нас удивить, особенно в последнее время. Как шутливо замечают сами родители, «я в его возрасте ел землю, а он уже освоил гаджеты».
AdMe.ru нашел для вас 25 юных гениев, чьи мамы и папы имеют все поводы для гордости. А бонус в конце статьи покажет, как развлекались дети до эпохи планшетов и смартфонов.
Малыш практикуется для будущих выступлений на публике
Тут без вариантов
«Нашел это в комнате дочери. У нее больше денег, чем у меня»
«Очарование моего 6-летки не знает границ»
«Моя дочь постигла искусство быть кошкой»
«Мой сын купил учебник программирования для детей и теперь создает свою первую игру»
Мама обнаружила у 7-летней дочки «медицинскую карту» на младшего брата
«— Какую книгу ты хочешь?
— Купи мне ту, с драконом»
Книга с драконом — это трактат «Искусство войны» Сунь-цзы.
«Сегодня дочь приготовила мне завтрак. Красное — это кетчуп»
Автор рыбки-невидимки далеко пойдет
А этот ребенок всегда найдет кратчайший путь к цели
Мы считаем, 5-классница идеально справилась с этим заданием
«Я нашел эту коробку, когда помогал своему 5-летнему сыну убираться в его комнате. Он сказал, что это „на всякий случай“»
«Дочь моего друга нарисовала ему открытку на день рождения»
Еще один юный сторонник Темного Лорда
«Моя 3-летняя дочь прятала конфеты с Хеллоуина за занавеской, потому что ее брат нашел ее предыдущий тайник в ванной комнате»
«Задание, которое дали моему 7-летнему сыну в школе»
Хотите, чтобы павлин раскрыл свой хвост? Делайте, как этот мальчик: наденьте яркий плащ, и птица подумает, будто вы с ней соревнуетесь
«Мне не нужен тест на отцовство, чтобы понять, что это на 100 % мой сын»
«5-летний сын моих друзей придумал, как наполнить бутылку водой из-под крана. Он лучший инженер, чем я»
Письмо по всем правилам
«Мой 11-летний сын сделал „самый уродливый рождественский свитер“»
«Моя 5-летняя дочь Эмили вяжет шапочки»
«Нашел эту записку у моей сестренки, когда пошел будить ее, чтобы она собиралась в школу»
Не всякий взрослый до такого додумается
Бонус: «Мама сказала, что в детстве это было одним из моих самых любимых занятий»
Фото на превью PlaceForLogin/pikabu.ru