25 пользователей показали, как инстаграм отличается от реальности, и это здорово поднимает самооценку

4 1 5 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По данным RSPH (Королевское общество охраны здоровья), инстаграм — самая вредная сеть для психического здоровья. Каждый день мы разочарованно сравниваем свою жизнь с фотографиями из сети, не задумываясь о том, как создавались эти идеальные снимки. Хорошо, что есть пользователи, которые готовы приоткрыть завесу тайны и показать, как выглядит жизнь без фильтров и фотошопа.

AdMe.ru с удовольствием покажет фотографии, которые поднимут вам не только самооценку, но и настроение.

Разница между снимками — 30 секунд

Утро не щадит никого

Все зависит от ракурса

Даже самые красивые пейзажи можно испортить мусором

«Обожаю пляжные фотосессии»

Местные удивились бы, увидев первое фото, ведь справа и слева — одна фотография. Оказывается, есть фильтры не только для лица и тела

За каждым удачным фото стоит сотня неудачных попыток

Посты, которые я выкладываю vs. Посты, на которых меня отмечают

Вот как выглядит фингал от единорога

Кажется, радуга ненастоящая

Изнанка роскошной жизни

И так всегда

Если бы люди выкладывали настоящие фото из спортзала

10 минут после уборки и 10 часов спустя

Грязевые ванны — это привлекательно

За кулисами идеальных фотографий

Представьте, как это выглядело со стороны

В жаркие дни без водостойкого макияжа не обойтись

Перед вечеринкой / после вечеринки

«Я слишком голодна, чтобы аккуратно раскладывать семечки»

Это одна и та же девушка

Что-то здесь не так

Не зря говорят, что азиаты с другой планеты

Пора уже запретить отмечать людей на фотографиях

Материнство в инстаграме и в реальной жизни