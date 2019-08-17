25 пользователей показали, как инстаграм отличается от реальности, и это здорово поднимает самооценку
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По данным RSPH (Королевское общество охраны здоровья), инстаграм — самая вредная сеть для психического здоровья. Каждый день мы разочарованно сравниваем свою жизнь с фотографиями из сети, не задумываясь о том, как создавались эти идеальные снимки. Хорошо, что есть пользователи, которые готовы приоткрыть завесу тайны и показать, как выглядит жизнь без фильтров и фотошопа.
AdMe.ru с удовольствием покажет фотографии, которые поднимут вам не только самооценку, но и настроение.
Разница между снимками — 30 секунд
Утро не щадит никого
Все зависит от ракурса
Даже самые красивые пейзажи можно испортить мусором
«Обожаю пляжные фотосессии»
Местные удивились бы, увидев первое фото, ведь справа и слева — одна фотография. Оказывается, есть фильтры не только для лица и тела
За каждым удачным фото стоит сотня неудачных попыток
Посты, которые я выкладываю vs. Посты, на которых меня отмечают
Вот как выглядит фингал от единорога
Кажется, радуга ненастоящая
Изнанка роскошной жизни
И так всегда
Если бы люди выкладывали настоящие фото из спортзала
10 минут после уборки и 10 часов спустя
Грязевые ванны — это привлекательно
За кулисами идеальных фотографий
Представьте, как это выглядело со стороны
В жаркие дни без водостойкого макияжа не обойтись
Перед вечеринкой / после вечеринки
«Я слишком голодна, чтобы аккуратно раскладывать семечки»
Это одна и та же девушка
Что-то здесь не так
Не зря говорят, что азиаты с другой планеты
Пора уже запретить отмечать людей на фотографиях
Материнство в инстаграме и в реальной жизни
А вы предпочитаете публиковать настоящие или идеальные фото?