25 бытовых хитростей, о которых не знают даже знатоки «Что? Где? Когда?»

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Бытовые мелочи здорово отравляют жизнь: икота мешает сосредоточиться на работе, рассыпавшаяся косметика требует времени для уборки. Ну а надоедливые спам-звонки и вовсе способны довести до белого каления. Возможно, мы бы продолжали тратить драгоценные минуты и злиться, если бы не находчивые пользователи сети: некоторые из них нашли простой как пять копеек выход из подобных ситуаций.