25 бытовых хитростей, о которых не знают даже знатоки «Что? Где? Когда?»
Бытовые мелочи здорово отравляют жизнь: икота мешает сосредоточиться на работе, рассыпавшаяся косметика требует времени для уборки. Ну а надоедливые спам-звонки и вовсе способны довести до белого каления. Возможно, мы бы продолжали тратить драгоценные минуты и злиться, если бы не находчивые пользователи сети: некоторые из них нашли простой как пять копеек выход из подобных ситуаций.
AdMe.ru подсмотрел, какими лайфхаками пользуются люди по всему миру. А еще мы расспросили наших авторов, какие секреты облегчают их будни.
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Чтобы сделать симпатичную съедобную тарелочку, положите маленький круглый армянский лаваш в миску и поставьте в микроволновку примерно на 30 секунд: хлеб зачерствеет и примет нужную форму.
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Нужно быстро убрать мелкий мусор вроде рассыпавшихся теней для век, стирального порошка или земли, а пылесоса нет под рукой? Возьмите кусочек мягкого хлеба — он быстро «впитает» сор и не размажет его, в отличие от тряпки или влажной салфетки.
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Очистить креветку за считаные секунды поможет обычная вилка: достаточно подцепить панцирь так, как показано в этом видео.
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Придать твердость руке при прорисовывании бровей можно, если делать это при неидеальном освещении. Это дает возможность не отвлекаться на детали (мелкие волоски, асимметрию) и увидеть образ в целом. Подправить макияж можно уже при более ярком свете.
- Чтобы перестать икать, налейте воду в чашку или широкий стакан и попробуйте выпить ее с противоположного конца (так, чтобы подбородок оказался как бы в чашке и пришлось наклониться).
- Еще один способ побороть икоту — отвести руку за спину, наклониться и в таком положении выпить стакан воды.
- Быстро заснуть поможет такой способ: фокусируйтесь на том, что видите как бы сквозь веки (чаще всего это переливы темного-синего и черного цвета). Вскоре вы начнете погружаться в них и уснете уже через пару минут.
- Если вам нужно найти что-либо в темноте, используйте периферическое зрение: рецепторы-палочки, отвечающие за ночное видение, расположены не в центре сетчатки, а по периметру. Поэтому предметы приобретут более четкие очертания, когда вы не будете фокусироваться непосредственно на них.
- Чтобы не потерять ребенка, можно заказать в многочисленных интернет-магазинах силиконовый браслет с номером телефона родителей.
- Уберечь кошелек от недобросовестных продавцов, которые так и норовят обвесить, поможет мобильный телефон. Взвесьте его дома и перед тем, как покупать овощи или фрукты, положите его на весы — если с ними что-то не так, вы сразу это увидите.
- Если вам нужна конкретная сумма, причем купюрами малого номинала, снимайте в банкомате по 400 рублей несколько раз.
- Запамятовали, как зовут нового знакомого? Мысленно начните проговаривать алфавит как можно медленнее, одна из букв наведет на нужное имя.
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Бывает, что емкость, из которой нужно перелить жидкость, оказывается слишком тяжелой. Возьмите шланг и сделайте простые манипуляции, как в видео.
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Чтобы оттереть пятна от воды в душевой кабинке, смешайте воду и небольшое количество Calgon (чтобы вода стала голубоватой) и распылите на стекла.
- Не знаете, как закончить затянувшуюся скучную дискуссию? Иногда достаточно простого «справедливо».
- Если у друга или члена семьи обнаружили деменцию или болезнь Альцгеймера, постарайтесь выяснить его любимые песни. На более поздних стадиях заболевания музыка поможет вспомнить важные периоды жизни и эмоции.
- Когда вам захочется посидеть в уютном светлом помещении с дружелюбным персоналом и бесплатным Wi-Fi, зайдите в публичную библиотеку. В отличие от кафе, там необязательно что-то покупать, чтобы все это получить.
- При общении с пассивно-агрессивным человеком принимайте все, что им сказано, как комплимент. Это дезориентирует собеседника, и он будет выглядеть глупо, пытаясь объяснить, что хотел задеть вас.
- Чтобы уменьшить количество спам-звонков, в следующий раз поднимите трубку и выключите микрофон. Ваш номер будет помечен как «призрачный», и беспокоить вас будут реже.
- Покупая бюстгальтер, обращайте внимание, чтобы при застегивании крайних крючков он сидел идеально: со временем вещь растянется, а вам останется лишь застегивать на следующий ряд крючков.
- Перестать беспокоиться о невыключенной плите или незакрытой двери поможет следующий прием: совершая подобные действия, проговаривайте вслух, что конкретно сейчас делаете.
- Рассуждая о каком-то человеке, которого нет в компании в данный момент, скажите о нем что-нибудь позитивное. Это называется «хорошая сплетня»: вы не только прослывете добрым человеком, но и улучшите себе настроение.
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Чтобы не испачкать одежду кровью во время менструации, промокните брюки, юбку или платье перекисью водорода, разбавленной водой. При попадании крови перекись вспенится через полминуты, и впоследствии вы сможете легко удалить пятно, сохранив цвет одежды.
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Избавляетесь от ненужных полотенец, салфеток, халатов или ткани? Пожертвуйте их приюту для животных — они всегда нуждаются в подобных материалах.
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Если на сайте по поиску работы или специальном ресурсе вы видите много отзывов за короткий период, значит, специалист отдела кадров попросил сотрудников оставить их.
А какой ваш фирменный лайфхак?