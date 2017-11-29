25 пассажиров, которые приложили максимум усилий, чтобы не затеряться в толпе

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Метро — интересное место. Только здесь можно встретить супергероев, злодеев и фантастических существ, мирно соседствующих на сиденьях. AdMe.ru собрал снимки тех, кто точно сможет скрасить долгое ожидание нужной остановки.

25. Брюс, я твой отец

24. Когда не уверен, куда едет твой поезд — в центр города или в ад

23. Этот хомяк ходит на работу и не жалуется, что у него лапки. Будь как хомяк

22. Когда задержалась на работе, а ужин готовить надо

21. Кажется, это был въезд не на подземную стоянку

20. В этом вагоне хулиганам лучше не появляться

19. Метро из современного Лондона, а пассажирки — из викторианского

18. Сколько пассажиров вы здесь видите?

17. Кажется, здесь срочно нужен доктор

16. Когда весь день исполняешь желания, а себе машину так и не наколдовал

15.

— Мам, у меня голова болит. — Это все из-за твоего компьютера!

14. Вот уж кто точно не сможет уступить место

13. Когда попыталась сбежать от имперских штурмовиков на поезде вместо звездолета

12. Тем временем где-то в России

11. Дорога дорогой, а бизнес-ланч — по расписанию

10. И ведь никто даже не смотрит на павлина

9. Когда ты интроверт, но вынужден каждый день ездить в метро

8. Всегда приятно прокатиться пару остановок до своей берлоги

7. Когда понимаешь, что ты явно лишний, но стараешься не подавать вида

6. Самый современный носорог в мире

5. Мне показалось, или поезд сделал остановку в 80-х?

4. Когда забыл подзарядить свой суперкостюм перед спасением мира

3. Когда фейсхаггер мешает вести твой космический грузовой танкер

2. Ну привет!

1. Кажется, Пикачу съел человека

Бонус: иногда в автобусе ты единственный необычный пассажир

А каких интересных пассажиров встречали в метро вы? Делитесь в комментариях.