25 пассажиров, которые приложили максимум усилий, чтобы не затеряться в толпе
Метро — интересное место. Только здесь можно встретить супергероев, злодеев и фантастических существ, мирно соседствующих на сиденьях.
AdMe.ru собрал снимки тех, кто точно сможет скрасить долгое ожидание нужной остановки.
25. Брюс, я твой отец
24. Когда не уверен, куда едет твой поезд — в центр города или в ад
23. Этот хомяк ходит на работу и не жалуется, что у него лапки. Будь как хомяк
22. Когда задержалась на работе, а ужин готовить надо
21. Кажется, это был въезд не на подземную стоянку
20. В этом вагоне хулиганам лучше не появляться
19. Метро из современного Лондона, а пассажирки — из викторианского
18. Сколько пассажиров вы здесь видите?
17. Кажется, здесь срочно нужен доктор
16. Когда весь день исполняешь желания, а себе машину так и не наколдовал
15.
— Мам, у меня голова болит.
— Это все из-за твоего компьютера!
14. Вот уж кто точно не сможет уступить место
13. Когда попыталась сбежать от имперских штурмовиков на поезде вместо звездолета
12. Тем временем где-то в России
11. Дорога дорогой, а бизнес-ланч — по расписанию
10. И ведь никто даже не смотрит на павлина
9. Когда ты интроверт, но вынужден каждый день ездить в метро
8. Всегда приятно прокатиться пару остановок до своей берлоги
7. Когда понимаешь, что ты явно лишний, но стараешься не подавать вида
6. Самый современный носорог в мире
5. Мне показалось, или поезд сделал остановку в 80-х?
4. Когда забыл подзарядить свой суперкостюм перед спасением мира
3. Когда фейсхаггер мешает вести твой космический грузовой танкер
2. Ну привет!
1. Кажется, Пикачу съел человека
Бонус: иногда в автобусе ты единственный необычный пассажир
А каких интересных пассажиров встречали в метро вы? Делитесь в комментариях.
Фото на превью pepaa/imgur, StuffyUnicorn/reddit