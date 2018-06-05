25 парочек, чьи отношения построены на любви, но держатся на юморе

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Совместная жизнь — штука трудная. На этом пути влюбленных нередко подстерегают опасности: ссоры, рутина, хозяйство. Но есть верный способ все преодолеть — относиться друг к другу и ко всем сложностям отношений с юмором. И герои этой подборки подтверждают это.

AdMe.ru собрал 25 историй от людей, чей юмор делает их совместную жизнь интереснее, а чувства — крепче.

«Когда мы встретились, она хвасталась, что может за 1 присест съесть 4 обеда. Что ж, пора ей это доказать»

«Вот так мой приятель пригласил свою девушку на выпускной»

«Пойдешь со мной на выпускной? Ты должна быть такого роста, чтобы сказать „нет“».

«Жена каждый день прячет записочки в пакете с обедом на работу»

Когда ты замужем за жутким шутником

«Положила записку в обед для своего парня»

«Ты следующий».

Когда одного телефона мало, для того чтобы выразить свои эмоции

«Мой парень — веб-разработчик, и на следующей неделе у него день рождения»

«Тип торта — праздничный.

Имя — Дункан.

Сообщение — С днем рождения.

Изображение — шарики».

Напоминание японской жены русскому мужу перед выездом на шашлыки

«Возвращаясь с шашлыков, вести себя ТИХО. „Черный ворон“ не петь. Монологи не вести. Указанные слова не говорить. Если нарушишь, то...»

При всех они любящая пара, но наедине пробуждается древняя вражда

«Подруга подарила мне такие купоны на нашу годовщину»

Слева: «Ночь кино: ты выбираешь фильм, а я стараюсь не заснуть под него». Справа: «Разрешение не ходить на эту вечеринку. Танцы не в счет».

Когда хочется посмотреть, как твоя помада смотрится со стороны, а парень тебе сильно задолжал

«Моя девушка — вегетарианка. Вот как я завернул подарок на ее день рождения»

Когда твоему мужу пришла в голову не самая светлая мысль

«Сделала для своего парня самую глупую вещь, которую только смогла придумать»

«Я ненавижу песок, он жесткий и грубый, он раздражает и он проникает повсюду».

«Жена украсила дом на Хеллоуин, я чуть не умер от страха, когда зашел в ванную»

«У нас с мужем совершенно разные графики, порой мы не видимся неделями. Вот что я обнаружила в холодильнике сегодня утром, когда пошла готовить завтрак дочери»

«Ты лучшая мама и жена на свете, я очень тебя люблю. P.S. Мне все еще очень нравится твоя задница».

Когда муж в командировке, а тебе хочется романтики

«На мое 30-летие девушка сделала торт. Я — крайний справа»

«Жена спросила, хочу ли я половину ее твикса. Она думает, что это игра»

«Сделала валентинку для своего парня»

«Я люблю тебя вот так сильно». «Банан для сравнения».

«Мой подарок девушке на нашу годовщину»

«Я люблю тебя». «Я знаю».

«Я сделала гавайский балахон Гомера для моего парня, и он надел его»

Когда конфетно-букетный период проходит, в отношениях появляется другая романтика

Когда жена точно знает, как привлечь внимание мужа

«Хочешь сыграть в игру?»

«Я его спрятала. Не волнуйся, поищи вокруг. Это сделает нас ближе друг к другу. Я так тебя люблю».

«Я просто толкнул свою подругу на кровать, и это случилось»

А что помогает вам преодолевать препятствия на пути к счастью в совместной жизни?