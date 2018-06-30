25 парней, которые поделились снимками до и после крутых перемен в своей жизни

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Людям, которые ставят перед собой цель, например, похудеть, часто предлагают сделать фото «до» и «после», чтобы видеть прогресс. Герои этой фотоподборки прислушались к такому совету и поделились своими достижениями со всем миром. Впрочем, они не только худели или наращивали мышцы — некоторые из них кардинально изменили свою жизнь и теперь ни о чем не жалеют.

Мы в AdMe.ru в восторге от перемен, которые произошли в жизни этих молодых людей. Посмотрите на их фото, вдруг они и вас вдохновят на новые свершения.

1. «Мой первый день в начальной школе и последний день курсов для преподавателей»

2. «Мечтал стать папиным напарником и ловить плохих парней. 2018-й: цель достигнута»

3. До и после операции по исправлению косоглазия

4. «3 года работы над собой»

5. Он справился с акне, и теперь все знают, как его лицо выглядит на самом деле

6. «Мой дядя до похода в Аппалачи (горы) и после»

7. Пробежал больше 2 000 км, сбросил 45 кг, 666 дней живет без алкоголя и 4 недели без сигарет

8. До и после победы над депрессией

«У меня была депрессия, когда вышел фильм „Бэтмен против Супермена“. Видя, как Супермен на экране побеждает депрессию, и вдохновившись его примером, я нашел в себе силы изменить свою жизнь к лучшему».

9. «Я сменил ненавистную работу, которая не давала мне возможности быть собой»

10. И все-таки борода совершенно точно меняет мужчину

11. Когда наконец сделал свою татуировку по-настоящему крутой

12. «Прошло 9 месяцев с момента нашей первой встречи с ним»

13. «Фото из старшей школы и сейчас. 13 лет вместе»

14. Когда ты занимаешься джиу-джитсу, «до» и «после» — это пояса разных цветов

15. Этот парень проверил на себе кетодиету, и она явно работает

16. Вот как выглядит год без героина

17. «Избавился от длинных волос. Чувствую себя странно»

18. «До и после того, как мы все втроем постриглись»

19. Парень стал веганом: до и после

20. «Мама растила меня одна, и у нас не было денег на брекеты. Теперь я работаю, и моя цель достигнута»

21. «Плюс 18 кг мышц за 9 месяцев»

22. Две недели ухаживал за кожей лица, и вот результат

23. «4 года назад я стал ходить в тренажерный зал»

24. «Моему хорошему мальчику сегодня исполнился ровно год»

25. Кажется, он просто стал другим человеком

Бонус: короткая трансформация, которая происходит за ночь

А вы делаете фотографии «до» и «после»? Поделитесь своими преображениями в комментариях.