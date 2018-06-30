25 парней, которые поделились снимками до и после крутых перемен в своей жизни
Людям, которые ставят перед собой цель, например, похудеть, часто предлагают сделать фото «до» и «после», чтобы видеть прогресс. Герои этой фотоподборки прислушались к такому совету и поделились своими достижениями со всем миром. Впрочем, они не только худели или наращивали мышцы — некоторые из них кардинально изменили свою жизнь и теперь ни о чем не жалеют.
Мы в AdMe.ru в восторге от перемен, которые произошли в жизни этих молодых людей. Посмотрите на их фото, вдруг они и вас вдохновят на новые свершения.
1. «Мой первый день в начальной школе и последний день курсов для преподавателей»
2. «Мечтал стать папиным напарником и ловить плохих парней. 2018-й: цель достигнута»
3. До и после операции по исправлению косоглазия
4. «3 года работы над собой»
5. Он справился с акне, и теперь все знают, как его лицо выглядит на самом деле
6. «Мой дядя до похода в Аппалачи (горы) и после»
7. Пробежал больше 2 000 км, сбросил 45 кг, 666 дней живет без алкоголя и 4 недели без сигарет
8. До и после победы над депрессией
«У меня была депрессия, когда вышел фильм „Бэтмен против Супермена“. Видя, как Супермен на экране побеждает депрессию, и вдохновившись его примером, я нашел в себе силы изменить свою жизнь к лучшему».
9. «Я сменил ненавистную работу, которая не давала мне возможности быть собой»
10. И все-таки борода совершенно точно меняет мужчину
11. Когда наконец сделал свою татуировку по-настоящему крутой
12. «Прошло 9 месяцев с момента нашей первой встречи с ним»
13. «Фото из старшей школы и сейчас. 13 лет вместе»
14. Когда ты занимаешься джиу-джитсу, «до» и «после» — это пояса разных цветов
15. Этот парень проверил на себе кетодиету, и она явно работает
16. Вот как выглядит год без героина
17. «Избавился от длинных волос. Чувствую себя странно»
18. «До и после того, как мы все втроем постриглись»
19. Парень стал веганом: до и после
20. «Мама растила меня одна, и у нас не было денег на брекеты. Теперь я работаю, и моя цель достигнута»
21. «Плюс 18 кг мышц за 9 месяцев»
22. Две недели ухаживал за кожей лица, и вот результат
23. «4 года назад я стал ходить в тренажерный зал»
24. «Моему хорошему мальчику сегодня исполнился ровно год»
25. Кажется, он просто стал другим человеком
Бонус: короткая трансформация, которая происходит за ночь
А вы делаете фотографии «до» и «после»? Поделитесь своими преображениями в комментариях.
Фото на превью Gater1 / Reddit