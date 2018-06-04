25 панорамных фото, которые не поддаются никакому объяснению

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Самые смешные кадры получаются случайно: кто-то закрыл глаза не в тот момент, кто-то просто пошевелился во время фото. А еще существует режим панорамной съемки. Некоторые пользуются им профессионально, другие пока что только любители, и вот что у них получается.

Мы в AdMe.ru собрали для вас самые забавные, а иногда даже устрашающие панорамные снимки.

1. Девушка-мутант и ее двуногая собака в опасной зоне

2. Когда в тебе живет еще одна личность, которая вырывается наружу

3. Дементоры покинули Азкабан и теперь блуждают по Хорватии

4. «Мой папа пытался сфотографировать любимую собаку»

5. «Дочь показывает на площадке, что происходит, когда люди не платят налоги»

6. Панорамное фото размножает ваших детей без вашего участия

7. Когда отдыхает только одна ваша половина

8. «Мой друг делал панорамное фото, а получился кадр из фильма „Начало“»

9. А вон там находится голова

10. Когда ты быстрый, но в замедленной съемке выглядишь примерно так

11. Йога не только расслабляет, но и возвышает

12. Ну и где моя валерьянка?

13. А вы знаете, как выглядит скрещенный с лабрадором шарпей? Наверное, как-то так

14. Самое устрашающее оружие в мире

15. Котопес уже не тот

16. Когда твоими предками были динозавры

17. А вот так мы бы выглядели без носа

18. Собака в панорамном режиме выглядит еще более устрашающей

19. Когда твои мысли быстрее тебя

20. Когда ты худела всю зиму, а фотограф этого не заметил

21. Так удобнее списывать

22. Собака Минотавра принесла мячик

23. Горный козел знает дорогу к приключениям

24. Когда пыталась замаскироваться, но не получилось

25. Когда проверяешь, что там происходит впереди

А у вас когда-нибудь получались смешные панорамные снимки?