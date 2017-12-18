25 отцов, которые между кнутом и пряником сделали выбор в пользу подколов

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Давайте признаем, что отцовское чувство юмора — это совершенно особая история. Только им под силу шутить так тонко, своевременно и порой беспощадно. AdMe.ru собрал для вас 25 доказательств, что папины шутки — самые крутые.

«Жена спросила, что я хочу делать на завтрак в День отца»

«Я пожаловалась папе, что у меня в доме отключили электричество. Через минуту мне пришел ответ, что помощь уже в пути»

«После долгих споров я наконец уговорил отца поменять свою Nokia на iPhone. Сегодня ему пришел чехол, который он заказал»

Когда папа не упускает ни одной возможности потроллить

«Меня оштрафовали на $ 39,35, когда я вез своего сына в госпиталь. Теперь это его любимая футболка»

«Папа не упустил возможности сфотографировать меня, когда первая подружка дала мне в глаз»

«Прикол, который мой отец выкинул на баскетбольной игре в колледже»

Боксер Коннор Макгрегор купил своему новорожденному сыну костюм для похода на матч

«Один из плюсов маленького роста в том, что ты можешь подвезти свою дочь на ее Барби-джипе, если она вдруг немного перебрала»

«Папа ненавидит котов. Вот какое фото он мне прислал, пока сидел с моей кошкой»

«В 1-м классе я сделал этот галстук в подарок папе. Сегодня он надел его на мой выпускной»

«Мой папа улетел в Токио. Я попросил его прислать мне фото»

Только один человек в семье мог выкинуть подобную шутку

«Мой парень съехал от родителей около года назад. Кажется, ему уже нашли замену»

Полная иллюстрация всех возможных реакций на папину шутку

«По пути домой папа прислал это фото»

Если твой папа — полиция моды

«В 1994-м я сказала, что хочу быть ухом на Хеллоуин. Папа отнесся к этому со всей ответственностью»

«Сестра собралась на бал военных. Папа тоже очень хотел»

«Когда мне было 12, на меня напала обезьяна в Коста-Рике. Папа организовывал туда туристические поездки, и вот какую открытку я обнаружил на его стенде»

Только пиво и крылышки спасут от безысходности на детских праздниках

Когда ты дочь тролля 80-го уровня

«Этот момент отцовской гордости, когда ты приходишь в винный магазин и видишь конфискованное поддельное удостоверение личности твоего сына на стене позора»

«Моя девушка выложила наше фото, и вот что написал ее отец»

«Смотри, пап, ты на большом экране!»

Узнали своего папу в подборке? Поделитесь своими самыми крутыми историями в комментариях.