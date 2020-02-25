25+ людей, которые так эпично ошиблись в текстах известных песен, что переплюнули оригинал

Я в детстве очень Аллу Пугачеву любила. Включала песни громко и обыгрывала, пела в какой-либо предмет, похожий на микрофон. В течение всей песни «Маэстро» я всегда стояла, завернувшись в клетчатый плед. «Гаснет в зале свет, и снова я смотрю на сцену отрешенно. Рук волшебный всплеск — и словно замер целый мир завороженно», — пела Алла Борисовна, и я вместе с ней в мамин лак для волос. А на фразе «Я была для вас лишь тенью, но сейчас я вырвалась из пледа» я торжественно скидывала с себя клетчатый плед. Только когда я подросла, то поняла, что лирическая героиня песни вырывалась вовсе не из пледа, а из плена.