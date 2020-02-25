25+ людей, которые так эпично ошиблись в текстах известных песен, что переплюнули оригинал
Сюжет фильмов, книг и картин люди могут воспринимать совершенно по-разному. Некоторые не догадываются, какой скрытый смысл заложил в свое творение автор, а другие смотрят на произведение под иным углом и находят в нем неожиданный подтекст. Оказывается, в словах известных песен мы тоже склонны ошибаться, причем так феерично, что оригинальная версия нередко меркнет на фоне этих перлов.
Мы в AdMe.ru наткнулись в соцсетях на людей, которых застало врасплох понимание того, что они всю жизнь пели любимые песни неправильно и тем самым случайно придумали новый хит.
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Я живу с человеком, который все детство думал, что в песне «ВИА Гра» «Бриллианты» поется: «Лучшие друзья ТЕМ ШО это бриллиаааантыыыы». Тем шо это. ТЕМ. ШО. ЭТО. © zhlobiha / Twitter
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А я в детстве (да и не только в детстве) в песне про стюардессу Жанну слышал такое: «Стюардесса по имени Жанна ОБОЖАЕТ МАНТЫ и желанна». © Podslyshano / Twitter
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Вам будет интересно узнать, что в песне «Братьев Гримм» вместо «присниться не забывай» я всю жизнь слышал «ресницами запевай». Это же романтическая песня, там любая фигня может быть, вот меня и не смущало. © sam_treskunov / Twitter
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У Юрия Антонова вместо «Скрылась из глаз в пелене января» отчетливо слышалось: «Скрылась из глаз, пельмени варя». И я даже представляла себе эту скрывающуюся женщину с кастрюлей в руке. © Ксения Алексеева / The Question
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Брат в песне «Группа крови» Цоя вместо строки «Я не хочу победы любой ценой» задумчиво гнусил: «Я не хочу ОБЕДАТЬ любой ценой». И опять же у Цоя вместо «Сесть на электрический стул или трон» слышал: «Сесть на электрический стул „ЭЛЕКТРОН“». Название, мол. Стул же электрический. © DmRostov / Twitter
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В песне «Агаты Кристи» «Как на войне» слышалось, что герой вместо портвейна берет портфель и идет домой. © Drama Machine / The Question
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Судьбе НЕ РАСШЕПНЕМ мерси боку. © washpowder_ / Twitter
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Вы никогда не задавались вопросом, про какие такие соколовые ветки поется в песне «Розовые розы с ветки соколовой»? © OljaChatay / Twitter
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В «Трех мушкетерах» в душещипательной сцене, где любимая Д’Артаньяна погибает, он поет что-то такое грустное, произнося ее имя: «Констанция, Констанция!..» Мне все время слышится: «Как станция? Как станция?» Ну, как бы он связь проверяет. © Biufka Primavera / The Question
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Всегда слышал: «Забирай меня скорей, увози нас помарей и целуй меня везде...» Думал, просто пока такого слова не знаю. © hiiamhui / Twitter
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В детстве не понимала, почему в песне Тимати «В клубе» чипсы танцуют. Я прям представляла, как танцуют чипсинки. Как же я ошибалась... © nastasiya_k_r_ / Twitter
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В песне «Зима» Хиля, оказывается, поется не «Как шагнешь за порог — всюду иней, а из окон порог синий-синий», а «Из окон парок» (от слова «пар»). Может, это глупо, но я была очень впечатлена этим открытием.
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В начале 2000-х моя мама упорно слышала по радио песню про некого Витю Сморедула. Мы долго гадали, что же это за шедевр, пока не услышали его сами. Оказалось, это песня Натали «Ветер с моря дул».
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Когда была маленькой, не понимала, почему в песне «Парка Горького» «Moscow Calling» очень зазывно поют в припеве: «БАСКОВ КОЛЯ!» © Todeskandidat / Twitter
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В песне Филиппа Киркорова поется: «Медсестра по глазки в марлевой повязке». А я думал, что «Погласки» — это такая ее польская фамилия. © Sintona / Twitter
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Была маленькой, не понимала, почему в песне «Тату» «All About Us» они пели про казино. Слушаю сейчас и понимаю, что там «cause you know» («ты же знаешь»). © katemelchenko / Twitter
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Я в детстве очень Аллу Пугачеву любила. Включала песни громко и обыгрывала, пела в какой-либо предмет, похожий на микрофон. В течение всей песни «Маэстро» я всегда стояла, завернувшись в клетчатый плед. «Гаснет в зале свет, и снова я смотрю на сцену отрешенно. Рук волшебный всплеск — и словно замер целый мир завороженно», — пела Алла Борисовна, и я вместе с ней в мамин лак для волос. А на фразе «Я была для вас лишь тенью, но сейчас я вырвалась из пледа» я торжественно скидывала с себя клетчатый плед. Только когда я подросла, то поняла, что лирическая героиня песни вырывалась вовсе не из пледа, а из плена.
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Мой отчим с удивлением спрашивал, почему группа «Демо» поет песню «Сонный шкаф в трусах». На самом деле это была песня «Солнышко в руках», и она играла из каждого утюга. © Felgengauer Tania / The Question
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Еще нравилась в детстве песня Ротару «КУКА-КУКАРЯЯМБА девчоночка-смуглянка». Про хутор осознал сильно позже. © tyshasprochto / Twitter
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Мне слышалось в песне Кадышевой «Течет ручей, бежит ручей, не свинничай, ни яничай». © tak_milo / Twitter
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В песне «Пропаганды» есть строчка «Ты спросил, у лифта стоя, сколько мое сердце стоит». Лет до 14 мучилась вопросом, кто такой Лифтостой. © BaZinGa_Yo / Twitter
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Сестра пела все детство и я вместе с ней: «Плыл по городу запах сирени, до чего ж ты была красива. Я тебя целовал до посинения и судьбе говорил спасибо». Уже будучи взрослыми, узнали, что в третьей строчке поется: «Я твои целовал колени».
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До 20 лет думал, что в заставке «Ералаша» поется: «Девчонки и мальчишки, а также и ХРАНИТЕЛИ...» Очень мучился вопросом, кто эти хранители и что они хранят. © TEFTELsbp / Twitter
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Случайно узнал, что есть люди, которые на полном серьезе в песне «В лесу родилась елочка» поют: «Матрос с мешком укутывал». © m_ponens / Twitter
В каких популярных песнях вы делали столь же эпичные ошибки и когда осознали всю глубину своей неправоты?