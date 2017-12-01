25+ офисов, в которых работают люди с потрясающим чувством юмора

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Когда вместе с вами работают люди, способные внести порцию позитива в трудовые будни, то утро понедельника не кажется таким уж мрачным. AdMe.ru собрал забавные примеры того, как можно бороться со скукой на работе.

«Обнаружила на своем рабочем столе после 2-недельного отпуска»

«Коллега постоянно говорил мне не использовать стикеры для ненужных вещей. Вот что я сделал в его офисе»

На офисном холодильнике развернулась целая детективная драма

У кого-то в моем офисе появилась отличная идея

Когда твой коллега очень любит Рождество

«Повесил эту табличку на новую офисную кофеварку. Лучшие 3 часа моей жизни»

Оригинальная альтернатива полкам в офисном туалете

Вышел из кабинета на 10 минут...

Попросили начальника купить в офис часы

«На работе отказались убрать этот антиквариат, и я сделал единственно логичную вещь»

«Приятель и его коллеги устроили „войну стикеров“ с соседним офисом. Вчера соседи победили»

Табличка в кабинете начальника

Предупрежден — значит вооружен

Когда ты единственный мужчина в коллективе

С айтишниками шутки плохи

Действительно, ужасный сервис

«После долгой переписки мужским коллективом мы решили, что раз в женском туалете стоит орхидея, то мы в своем хотим бассейн с акулами. Вот что нам предоставил офис-менеджер»

Неожиданные проблемы высоких людей

«Оставил игрушечную машинку в зале для совещаний, и штраф за неправильную парковку не заставил себя долго ждать»

Неуловимый Эд

Держись, Рамон! Коллеги тебя спасут

Рабочему принтеру нашли самое достойное применение

Дружелюбная атмосфера в коллективе дороже любых денег

Кто сказал, что айтишники не могут быть творческими личностями?

«Коллеги постоянно рисуют на фотографии моей дочери смываемыми маркерами»

Как избежать жалоб в отделе

И у меня ни стыда ни совести

А как еще пережить отчетный период?

Вот оно, безотходное производство

«На прошлой неделе я пошутил над возрастом коллеги, который старше меня на 12 лет. Сегодня он принес мне это»

Когда получаешь зарплату наличными, а босс думает, что он юморист

«Устроил игру на доверие. Только спустя несколько часов первый храбрый коллега отважился попробовать. Спойлер: пончики были совершенно нормальными»

Мы в редакции AdMe.ru точно знаем, как это здорово, когда рядом коллеги с отличным чувством юмора. Расскажите нам, если вам тоже повезло с рабочим коллективом.