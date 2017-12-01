25+ офисов, в которых работают люди с потрясающим чувством юмора
Когда вместе с вами работают люди, способные внести порцию позитива в трудовые будни, то утро понедельника не кажется таким уж мрачным.
AdMe.ru собрал забавные примеры того, как можно бороться со скукой на работе.
«Обнаружила на своем рабочем столе после 2-недельного отпуска»
«Коллега постоянно говорил мне не использовать стикеры для ненужных вещей. Вот что я сделал в его офисе»
На офисном холодильнике развернулась целая детективная драма
У кого-то в моем офисе появилась отличная идея
Когда твой коллега очень любит Рождество
«Повесил эту табличку на новую офисную кофеварку. Лучшие 3 часа моей жизни»
Оригинальная альтернатива полкам в офисном туалете
Вышел из кабинета на 10 минут...
Попросили начальника купить в офис часы
«На работе отказались убрать этот антиквариат, и я сделал единственно логичную вещь»
«Приятель и его коллеги устроили „войну стикеров“ с соседним офисом. Вчера соседи победили»
Табличка в кабинете начальника
Предупрежден — значит вооружен
Когда ты единственный мужчина в коллективе
С айтишниками шутки плохи
Действительно, ужасный сервис
«После долгой переписки мужским коллективом мы решили, что раз в женском туалете стоит орхидея, то мы в своем хотим бассейн с акулами. Вот что нам предоставил офис-менеджер»
Неожиданные проблемы высоких людей
«Оставил игрушечную машинку в зале для совещаний, и штраф за неправильную парковку не заставил себя долго ждать»
Неуловимый Эд
Держись, Рамон! Коллеги тебя спасут
Рабочему принтеру нашли самое достойное применение
Дружелюбная атмосфера в коллективе дороже любых денег
Кто сказал, что айтишники не могут быть творческими личностями?
«Коллеги постоянно рисуют на фотографии моей дочери смываемыми маркерами»
Как избежать жалоб в отделе
И у меня ни стыда ни совести
А как еще пережить отчетный период?
Вот оно, безотходное производство
«На прошлой неделе я пошутил над возрастом коллеги, который старше меня на 12 лет. Сегодня он принес мне это»
Когда получаешь зарплату наличными, а босс думает, что он юморист
«Устроил игру на доверие. Только спустя несколько часов первый храбрый коллега отважился попробовать. Спойлер: пончики были совершенно нормальными»
Мы в редакции AdMe.ru точно знаем, как это здорово, когда рядом коллеги с отличным чувством юмора. Расскажите нам, если вам тоже повезло с рабочим коллективом.
Фото на превью ImJohnathan/reddit