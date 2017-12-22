25 раз, когда незнакомцы вломились в чужой кадр и добавили ему шарма

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Говорят, спонтанные фотографии — самые живые и эмоциональные. Что ж, это действительно так. А уж какие кадры получаются, когда в объектив камеры попадают случайные и не очень незнакомцы! AdMe.ru предлагает вашему вниманию снимки, которые, благодаря капельке экстравагантности и сумасбродства, стали настоящими шедеврами.

Кто найдет лишнего, но так здорово вписавшегося персонажа?

«Я и моя девушка наконец-то сделали снимок нашей мечты»

Фотобомба уровня Ди Каприо

Когда друзья знают, что ты очень любишь портить фотографии, и заперли тебя в номере отеля на время фотосессии

Большой вопрос, кто на фото удивлен больше

«Дорогая, я беременный»

Не у всех был классный вечер

«Пересматривала свои фотографии из поездки в Исландию и случайно нашла лучшую фотобомбу века»

Когда пытаешься нормально сфоткаться, но принц Гарри корчит рожи на заднем плане

«Это наша любимая фотография со свадьбы. Точнее, была любимой, пока мы не заметили кое-кого лишнего на ней»

Когда папа жить не может без приколов

«Хозяйка, как ты могла меня не позвать?»

Кажется, что-то вкусненькое несут

«Мой пес тоже умеет делать фотобомбы»

Эта девочка просто сделала эту фотографию

«Простите, дамы, спецоперация по поимке особо опасного нарушителя»

Пара хотела сфотографироваться с бегемотом, но неожиданно молодой человек встал на одно колено. Вот что получилось

Хорошая была вечеринка, и конкурсы интересные

Когда в кадр неожиданно попал известный астрофизик

Как насчет самой милой фотобомбы всех времен и народов?

Вместо тысячи селфи

Мужик на заднем плане испортил хорошую фотку

«А чего это вы здесь делаете?»

«Так выглядит мое предложение руки и сердца»

«И-и-и-и селфи!»