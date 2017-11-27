25 фотографий, которые собьют вас с толку и оставят в недоумении
На некоторых фотографиях первым делом в глаза бросаются детали, которые совершенно сбивают с толку.
AdMe.ru собрал необычные и веселые иллюзии, глядя на которые сложно с первого раза понять, что происходит.
Да, они настоящие
Похоже на двойную лошадь
Шоколадные круассаны смотрят на вас как маленькие ленивцы
Счастливый карбюратор
Самый довольный пассажир
Когда получил диплом и не можешь найти работу
Не хуже острова Пасхи
Кого-то мне это напоминает
Какой мускулистый щенок
Мне кажется, или прическа этой женщины выглядит как собака в очках?
Сбор хлопка ночью похож на рок-концерт
Когда солнце на Гавайях прямо над головой, это напоминает плохую видеоигру
Вода, которой поливают слона, сама похожа на слона
Машина-вампир, которая кого-то подозревает
Да, этот дом за вами следит
Только бы не увидеть это ночью
Этот кактус так и рвется к своим друзьям
Кажется, они чем-то напуганы
Кот решил отряхнуться, когда его фотографировали
Кажется, этот вагончик слишком сильно разогнали
Машина слева высматривает хозяина
Просто отражение от стульев в аудитории
Облако вулканического пепла в Чили выглядит как гигантский монстр, вызванный из подземного мира
Отражение светильника напоминает НЛО
Фотография города похожа на GTA в реальности
В этом мире еще достаточно сюрпризов, способных нас удивить. А вы сами видели что-то подобное в реальности?
Фото на превью Miod108/pikabu