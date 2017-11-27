25 фотографий, которые собьют вас с толку и оставят в недоумении

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На некоторых фотографиях первым делом в глаза бросаются детали, которые совершенно сбивают с толку. AdMe.ru собрал необычные и веселые иллюзии, глядя на которые сложно с первого раза понять, что происходит.

Да, они настоящие

Похоже на двойную лошадь

Шоколадные круассаны смотрят на вас как маленькие ленивцы

Счастливый карбюратор

Самый довольный пассажир

Когда получил диплом и не можешь найти работу

Не хуже острова Пасхи

Кого-то мне это напоминает

Какой мускулистый щенок

Мне кажется, или прическа этой женщины выглядит как собака в очках?

Сбор хлопка ночью похож на рок-концерт

Когда солнце на Гавайях прямо над головой, это напоминает плохую видеоигру

Вода, которой поливают слона, сама похожа на слона

Машина-вампир, которая кого-то подозревает

Да, этот дом за вами следит

Только бы не увидеть это ночью

Этот кактус так и рвется к своим друзьям

Кажется, они чем-то напуганы

Кот решил отряхнуться, когда его фотографировали

Кажется, этот вагончик слишком сильно разогнали

Машина слева высматривает хозяина

Просто отражение от стульев в аудитории

Облако вулканического пепла в Чили выглядит как гигантский монстр, вызванный из подземного мира

Отражение светильника напоминает НЛО

Фотография города похожа на GTA в реальности

В этом мире еще достаточно сюрпризов, способных нас удивить. А вы сами видели что-то подобное в реальности?