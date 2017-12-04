25 специфичных объявлений, мимо которых трудно просто пройти

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Некоторые люди настолько гениальны, что даже к самым обычным вещам относятся с юмором. Мы в AdMe.ru обожаем таких чудаков и представляем вам 25 гениальных объявлений, к которым люди подошли с огромным запасом креатива.

Когда котики вне закона

Хочешь петь, но стесняешься публики

Ломай стереотипы, нарушай правила!

Когда не только убедителен, но и вежлив

Потому что они те еще засранцы

Видимо, прецеденты уже были

Гуси — очень кровожадные птицы

Можно я не буду плакать?

«На моей улице есть жилое здание, которое незаконно держит мусорный бак на парковке и не платит компании, которая должна переносить его на край тротуара в день вывоза мусора. Мне не понравилось объявление, которое они разместили на нем»

Боги мотивации

Когда одна буква меняет все и доводит до белого каления

Заранее избавил себя от бибиканья в спину

Когда кофеманы задают ну очень много вопросов

Вы не уснете, представляя это

Когда замечаешь в Лондоне то, чего раньше не замечал

Им очень нужен графический дизайнер

Но не такой горячий, как мама Стифлера

Кто знает, что там еще творится!

«Дамы в моем офисе повесили мотивирующее объявление, я не мог не поучаствовать»

Подскажите, пожалуйста, где ближайший центр?

Вот это аналогии!

А то бицуха расти не будет

С — самоирония

Кот и мойщик окон в одном флаконе

Бонус: реклама лекарства против малярии в Папуа — Новой Гвинее во время Второй мировой войны

А вы видели такие крутые объявления? Делитесь с нами фотками в комментариях!