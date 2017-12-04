25 специфичных объявлений, мимо которых трудно просто пройти
Некоторые люди настолько гениальны, что даже к самым обычным вещам относятся с юмором. Мы в AdMe.ru обожаем таких чудаков и представляем вам 25 гениальных объявлений, к которым люди подошли с огромным запасом креатива.
Когда котики вне закона
Хочешь петь, но стесняешься публики
Ломай стереотипы, нарушай правила!
Когда не только убедителен, но и вежлив
Потому что они те еще засранцы
Видимо, прецеденты уже были
Гуси — очень кровожадные птицы
Можно я не буду плакать?
«На моей улице есть жилое здание, которое незаконно держит мусорный бак на парковке и не платит компании, которая должна переносить его на край тротуара в день вывоза мусора. Мне не понравилось объявление, которое они разместили на нем»
Боги мотивации
Когда одна буква меняет все и доводит до белого каления
Заранее избавил себя от бибиканья в спину
Когда кофеманы задают ну очень много вопросов
Вы не уснете, представляя это
Когда замечаешь в Лондоне то, чего раньше не замечал
Им очень нужен графический дизайнер
Но не такой горячий, как мама Стифлера
Кто знает, что там еще творится!
«Дамы в моем офисе повесили мотивирующее объявление, я не мог не поучаствовать»
Подскажите, пожалуйста, где ближайший центр?
Вот это аналогии!
А то бицуха расти не будет
С — самоирония
Кот и мойщик окон в одном флаконе
Бонус: реклама лекарства против малярии в Папуа — Новой Гвинее во время Второй мировой войны
А вы видели такие крутые объявления? Делитесь с нами фотками в комментариях!
Фото на превью TheLoserCrowd / reddit