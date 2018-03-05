25 ситуаций, в которые могли вляпаться только девушки

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Быть женщиной — настоящее бремя. Ведь нужно одновременно казаться сильной и слабой, обворожительной и естественной, самостоятельной и беспомощной. А тут еще на каждом углу подстерегают неожиданные трудности, о которых мужчины порой даже не догадываются.

AdMe.ru собрал для вас 25 ироничных трудностей, с которыми регулярно приходится сталкиваться прекрасной половине человечества. А в конце статьи вы найдете бонус о том, что происходит, когда мужчина на минуту оказывается в женском мире.

Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу

«Я пришел домой и обнаружил ее во дворе со шлифовальной машинкой. На вопрос, что происходит, она ответила, что не смогла найти стол, который бы ей понравился, и решила сделать его сама»

И так каждый раз

Я, когда кто-то хочет узнать меня поближе

«Мы открыты. Просто дверь очень тяжелая».

Этот момент облегчения

Каждый раз, когда снимаешь накладные ресницы

Тяжело, когда тебя не понимают с полуслова

Женщины вообще очень переменчивые создания

Как женщина, я просто хочу такие же права, как у гремучих змей

«Гремучие змеи обитают в этом районе. Держитесь на расстоянии и проявите уважение».

Кто из нас хоть раз не составлял таких планов?

То чувство, когда слышишь чей-то смех в бассейне, и на секунду пробегает мысль, что это смеются над тобой

Это просто мировой заговор зеркал в общественных местах

Что происходит в моей голове, когда я выбираю селфи для публикации

Тот момент, когда понимаешь, что слишком остро отреагировала и была излишне драматичной, но уже поздно и остается только продолжать гнуть свою линию

Вот что тут непонятного?

Я в мечтах о том, как прелестно я буду выглядеть во всей той одежде, которую я хочу, но не могу позволить себе купить

За удовольствия надо платить отдельно

Когда девушки съездят в отпуск, сделают фото такого плана, а потом выкладывают его каждую неделю с комментарием «Верните меня назад»

Цена очарования

Тот момент, когда сидишь в парикмахерском кресле и думаешь, всегда ли ты был настолько уродлив

Действительно, глупость ведь какую-то сказала

Когда я говорю, что мне надо срочно домой, у меня там много дел

Вечно мы забываем, что желания надо формулировать конкретнее

Инстаграм, ты чертов засранец!

«Когда в следующий раз вы сделаете скриншот или видеозапись экрана, человек, запостивший Stories, сможет это увидеть».

Есть ли что-то более коварное в этом мире?

Бонус: когда попросила своего парня купить тебе пару легинсов

Узнали себя или своих подруг в этой подборке?