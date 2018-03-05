25 ситуаций, в которые могли вляпаться только девушки
Быть женщиной — настоящее бремя. Ведь нужно одновременно казаться сильной и слабой, обворожительной и естественной, самостоятельной и беспомощной. А тут еще на каждом углу подстерегают неожиданные трудности, о которых мужчины порой даже не догадываются.
AdMe.ru собрал для вас 25 ироничных трудностей, с которыми регулярно приходится сталкиваться прекрасной половине человечества. А в конце статьи вы найдете бонус о том, что происходит, когда мужчина на минуту оказывается в женском мире.
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу
«Я пришел домой и обнаружил ее во дворе со шлифовальной машинкой. На вопрос, что происходит, она ответила, что не смогла найти стол, который бы ей понравился, и решила сделать его сама»
И так каждый раз
Я, когда кто-то хочет узнать меня поближе
«Мы открыты. Просто дверь очень тяжелая».
Этот момент облегчения
Каждый раз, когда снимаешь накладные ресницы
Тяжело, когда тебя не понимают с полуслова
Женщины вообще очень переменчивые создания
Как женщина, я просто хочу такие же права, как у гремучих змей
«Гремучие змеи обитают в этом районе. Держитесь на расстоянии и проявите уважение».
Кто из нас хоть раз не составлял таких планов?
То чувство, когда слышишь чей-то смех в бассейне, и на секунду пробегает мысль, что это смеются над тобой
Это просто мировой заговор зеркал в общественных местах
Что происходит в моей голове, когда я выбираю селфи для публикации
Тот момент, когда понимаешь, что слишком остро отреагировала и была излишне драматичной, но уже поздно и остается только продолжать гнуть свою линию
Вот что тут непонятного?
Я в мечтах о том, как прелестно я буду выглядеть во всей той одежде, которую я хочу, но не могу позволить себе купить
За удовольствия надо платить отдельно
Когда девушки съездят в отпуск, сделают фото такого плана, а потом выкладывают его каждую неделю с комментарием «Верните меня назад»
Цена очарования
Тот момент, когда сидишь в парикмахерском кресле и думаешь, всегда ли ты был настолько уродлив
Действительно, глупость ведь какую-то сказала
Когда я говорю, что мне надо срочно домой, у меня там много дел
Вечно мы забываем, что желания надо формулировать конкретнее
Инстаграм, ты чертов засранец!
«Когда в следующий раз вы сделаете скриншот или видеозапись экрана, человек, запостивший Stories, сможет это увидеть».
Есть ли что-то более коварное в этом мире?
Бонус: когда попросила своего парня купить тебе пару легинсов
Узнали себя или своих подруг в этой подборке?
Фото на превью garyfromteenmom/twitter