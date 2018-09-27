25 фото, которые доказывают, что девушки — истинные королевы неловких ситуаций

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С любым из нас может случиться неожиданная неприятность. Но почему-то именно у девушек есть талант с особым изяществом вляпываться в самые курьезные и неловкие ситуации. Спасает только то, что к этому «таланту» еще прилагается щедрая порция самоиронии.

AdMe.ru ценит женское умение посмеяться над собой и предлагает посмотреть на свежую подборку нелепых и фееричных провалов.

«В интернет-магазине сказали, что у них можно заказать маску на пробу»

Ох уж эта вечная пропасть между эмоциональными девушками и черствыми мужчинами!

«Ребята, которые раньше жили в нашем доме, заскочили в гости, и я спросила у них, откуда взялась дырка на потолке. Не знаю, чего именно я ожидала, но точно не этого»

Всегда стоит помнить, что хорошо смеется тот, кто смеется последним

Я, когда только проснулась vs. Я, когда наконец собралась

Милые продавцы — это какое-то особое тайное оружие капитализма

Когда все ясно без лишних слов

Неожиданные препятствия на пути к неотразимости

«Мой кот, решил, что помада — отличная игрушка»

«Почему моя бабушка делает кузине эти безумные прически?»

Есть вещи поважнее этой вашей романтики

«Этим летом мы с мужем поженились на нашем заднем дворе. Вот мое любимое фото этого знаменательного дня»

Когда хотела красивую фоточку на Багамах, а получила кусь за окорочок

«Моя мама вычеркнула из своей жизни столько подруг, что на этом фото осталась только она и группа „безголовых“ дам»

Материнство — самая недооцененная работа в мире

Быть похожей на девушек в инстаграме не так-то просто

Закон мирового свинства знаком каждой девушке

«В торговом центре сработала пожарная тревога, и эти девушки вышли из здания с подносами еды. Вот это настоящие приоритеты!»

Самая трагическая история любви

«Моя сестра случайно взяла парикмахерскую расческу с лезвием, чтобы причесаться»

Оригинальный способ сводить окружающих с ума

«Я делала красивые фото, пока не пришел мой засмущавшийся „сын“ и все не испортил»

Момент, когда понимаешь, что быть взрослой вообще не круто

«Я решила сделать автозагар в салоне ко дню рождения, но слишком низко надела сеточку для волос. Вот „восхитительный“ результат»

Каждая девушка может поделиться тысячью и одной историей о самых нелепых подкатах