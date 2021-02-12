25+ нелепых вещей, которые делают все. И даже сын маминой подруги
Нам свойственно совершать странные поступки: разговаривать с собой, петь в душе, танцевать на улице, пока никто не видит. Этот список привычек с приветом можно продолжать бесконечно. Но, что самое удивительное, большинство людей стесняется признаться в своих чудачествах или же, напротив, считает их абсолютно нормальными.
AdMe.ru уверен, что, как изюм делает кекс ароматнее и вкуснее, так и нелепое поведение придает каждому из нас очарование и харизму. Ловите подборку странностей, которые присущи всем. И даже сыну маминой подруги.
По приходе домой можем долго сидеть со спущенными штанами и залипать
Складываем скорлупу от яиц обратно в упаковку
Пока умываемся и чистим зубы, успеваем помыть всю раковину
Слышим посторонние звуки в квартире, когда принимаем душ. Тут же выключаем воду, приоткрываем дверцу и начинаем прислушиваться
Забываем вытащить постиранное белье из стиральной машины, поэтому заново включаем режим стирки
Засовываем палец в пасть коту, когда тот зевает
Как можно скорее достаем продукты из холодильника, пока не сработал звуковой сигнал
В компании пытаемся достать жвачку из упаковки таким образом, чтобы никто из присутствующих не заметил
Листаем ленту с фотографиями успешных друзей в социальных сетях с таким выражением лица
Наворачиваем круги или принимаем странные позы во время телефонного разговора
Прокручиваем в голове одну и ту же ситуацию и ругаем себя за то, что не ответили обидчику как следовало
В панике складываем товары в пакет на кассе, чтобы не задерживать очередь
Затаиваем дыхание, когда незнакомый человек рядом кашляет или чихает
Когда ищем место для парковки, почему-то делаем громкость музыки тише и наклоняемся вперед, чтобы лучше видеть
В метро заглядываем в туннель в ожидании поезда — как будто так он быстрее приедет на станцию
При входе в магазин (или любое другое общественное место) стараемся браться за дверную ручку в том месте, где нет потертостей. Мало ли кто ее до этого трогал!
Дурачимся в лифте, когда едем в одиночку
Всякий раз поражаемся тому, что у второй половинки зубная щетка выглядит более потрепанной, несмотря на то что была куплена одновременно с вашей
Выключаем микроволновую печь за секунду до окончания ее работы
Перед сном всегда считаем количество часов, которое осталось до пробуждения
Каждый раз чувствуем себя виноватыми и стараемся не наследить, когда заходим в помещение, в котором уборщица моет пол
Если во время чтения книги одно слово прочитываем неправильно, то заново перечитываем все предложение. Иначе читать дальше просто невозможно!
Периодически следим за жизнью бывших в социальных сетях
Когда возвращаемся домой за забытой вещью, то ленимся снять обувь и пробегаем в комнату на цыпочках. Или идем на другие ухищрения
Общаемся с домашними животными, словно с детьми: разговариваем с ними, озвучиваем каждый свой шаг, стыдим их и так далее
Решив посмотреть фильм дома, съедаем всю закуску еще до вступительных титров
Когда едем в потоке машин, чувствуем некое родство с теми людьми, у которых такая же марка автомобиля
Прослушиваем свои отправленные аудиосообщения в мессенджерах
А вы сейчас тоже опираетесь головой на левую руку и узнаете себя в этой статье?
Может, вам есть что добавить? Делитесь с нами странностями, которые вы за собой замечали.
Фото на превью Min.G / Pikabu
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