25+ нелепых вещей, которые делают все. И даже сын маминой подруги

Нам свойственно совершать странные поступки: разговаривать с собой, петь в душе, танцевать на улице, пока никто не видит. Этот список привычек с приветом можно продолжать бесконечно. Но, что самое удивительное, большинство людей стесняется признаться в своих чудачествах или же, напротив, считает их абсолютно нормальными.

AdMe.ru уверен, что, как изюм делает кекс ароматнее и вкуснее, так и нелепое поведение придает каждому из нас очарование и харизму. Ловите подборку странностей, которые присущи всем. И даже сыну маминой подруги.

По приходе домой можем долго сидеть со спущенными штанами и залипать

Складываем скорлупу от яиц обратно в упаковку

Пока умываемся и чистим зубы, успеваем помыть всю раковину

Слышим посторонние звуки в квартире, когда принимаем душ. Тут же выключаем воду, приоткрываем дверцу и начинаем прислушиваться

Забываем вытащить постиранное белье из стиральной машины, поэтому заново включаем режим стирки

Засовываем палец в пасть коту, когда тот зевает

Как можно скорее достаем продукты из холодильника, пока не сработал звуковой сигнал

В компании пытаемся достать жвачку из упаковки таким образом, чтобы никто из присутствующих не заметил

Листаем ленту с фотографиями успешных друзей в социальных сетях с таким выражением лица

Наворачиваем круги или принимаем странные позы во время телефонного разговора

Прокручиваем в голове одну и ту же ситуацию и ругаем себя за то, что не ответили обидчику как следовало

В панике складываем товары в пакет на кассе, чтобы не задерживать очередь

Затаиваем дыхание, когда незнакомый человек рядом кашляет или чихает

Когда ищем место для парковки, почему-то делаем громкость музыки тише и наклоняемся вперед, чтобы лучше видеть

В метро заглядываем в туннель в ожидании поезда — как будто так он быстрее приедет на станцию

При входе в магазин (или любое другое общественное место) стараемся браться за дверную ручку в том месте, где нет потертостей. Мало ли кто ее до этого трогал!

Дурачимся в лифте, когда едем в одиночку

Всякий раз поражаемся тому, что у второй половинки зубная щетка выглядит более потрепанной, несмотря на то что была куплена одновременно с вашей

Выключаем микроволновую печь за секунду до окончания ее работы

Перед сном всегда считаем количество часов, которое осталось до пробуждения

Каждый раз чувствуем себя виноватыми и стараемся не наследить, когда заходим в помещение, в котором уборщица моет пол

Если во время чтения книги одно слово прочитываем неправильно, то заново перечитываем все предложение. Иначе читать дальше просто невозможно!

Периодически следим за жизнью бывших в социальных сетях

Когда возвращаемся домой за забытой вещью, то ленимся снять обувь и пробегаем в комнату на цыпочках. Или идем на другие ухищрения

Общаемся с домашними животными, словно с детьми: разговариваем с ними, озвучиваем каждый свой шаг, стыдим их и так далее

Решив посмотреть фильм дома, съедаем всю закуску еще до вступительных титров

Когда едем в потоке машин, чувствуем некое родство с теми людьми, у которых такая же марка автомобиля

Прослушиваем свои отправленные аудиосообщения в мессенджерах

А вы сейчас тоже опираетесь головой на левую руку и узнаете себя в этой статье?