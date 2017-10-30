25 нелепых модных трендов, которые непонятно для кого созданы

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли видеть странные вещи на моделях с подиума и на любой неадекват реагировать фразой: «Это же фешен!» Но иногда даже обычные магазины предлагают для повседневности такое, что кажется, они там с ума сошли.

AdMe.ru собрал примеры модных вещей, на которые уж точно не стоит тратить свои деньги.