25 нелепых модных трендов, которые непонятно для кого созданы
Мы привыкли видеть странные вещи на моделях с подиума и на любой неадекват реагировать фразой: «Это же фешен!» Но иногда даже обычные магазины предлагают для повседневности такое, что кажется, они там с ума сошли.
AdMe.ru собрал примеры модных вещей, на которые уж точно не стоит тратить свои деньги.
1. Джинсовые сапоги
А я, глупышка, хотела старые джинсы выбросить! Теперь сапоги сделаю.
2. Прозрачная обувь
Люди должны видеть мой педикюр в любое время года!
3. Рубашка поверх гольфа
Когда хотела пойти в рубашке своего бойфренда, но на улице холодно.
4. Джинсы с прозрачными вставками
А вдруг дождь? Теперь колени под защитой!
5. Босоножки с латексным носком
А что? Вечно один носок теряется, так же куда удобнее.
6. Разноцветные лаковые сапоги
К ним бы еще юбку покороче — и шокировать бабушек у подъезда!
7. Рваные колготки
А я так переживала, когда стрелка пошла... Люди на этом бизнес делают!
8. Джинсы с молнией на ягодицах
Если немножко набрала вес в области бедер — просто расстегни молнию!
9. Меховые босоножки
Барсик, иди сюда, мне срочно нужны новые босоножки!
10. Прозрачные штаны
«В девушке должна быть загадка!» — говорили они.
11. Кружевная мужская рубашка
Наконец-то я знаю, что дарить мужчинам на 23 февраля!
12. Мясные джинсы
Мне 2 филе, пожалуйста! По одному на каждую коленку.
13. Двойные джинсы
Наконец-то можно не выбирать «бойфренды» или «с завышенной талией»!
14. Сапоги-чулки
Все-таки какая экономия на колготках и чулках теперь! Практично!
15. Штаны-сапоги
Выглядят как мои колготки на шпильке.
16. Штаны — куриные ножки
Мой парень обожает куриные ножки. Решила его порадовать.
17. Кроксы на платформе
Ж — женственность.
18. Клетчатый комбинезон
При необходимости комбинезон с легкостью превращается в хозяйственную клетчатую сумку.
19. Сумка с засушенным крокодилом
Карманники кошелек из сумки не вытащат. Испугаются!
20. Свитер очень крупной вязки
Мне кажется, что сбылась мечта моей бабушки. Теперь точно в тепле!
21. Кеды-штаны
Вот если бы не все это зашнуровывать, то точно купила бы!
22. Юбка-корсет
Сексуально... Прямо как моя любимая докторская колбаса в сеточку.
23. Прозрачная юбка
Вы знаете сколько денег стоит женское нижнее белье? Мир должен видеть мои трусы!
24. Колготки с текущей краской
«Я такая горячая штучка, что даже трусы плавятся!», или что хотел передать дизайнер?