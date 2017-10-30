25 нелепых модных трендов, которые непонятно для кого созданы

Мы привыкли видеть странные вещи на моделях с подиума и на любой неадекват реагировать фразой: «Это же фешен!» Но иногда даже обычные магазины предлагают для повседневности такое, что кажется, они там с ума сошли.

AdMe.ru собрал примеры модных вещей, на которые уж точно не стоит тратить свои деньги.

1. Джинсовые сапоги

А я, глупышка, хотела старые джинсы выбросить! Теперь сапоги сделаю.

2. Прозрачная обувь

Люди должны видеть мой педикюр в любое время года!

3. Рубашка поверх гольфа

Когда хотела пойти в рубашке своего бойфренда, но на улице холодно.

4. Джинсы с прозрачными вставками

А вдруг дождь? Теперь колени под защитой!

5. Босоножки с латексным носком

А что? Вечно один носок теряется, так же куда удобнее.

6. Разноцветные лаковые сапоги

К ним бы еще юбку покороче — и шокировать бабушек у подъезда!

7. Рваные колготки

А я так переживала, когда стрелка пошла... Люди на этом бизнес делают!

8. Джинсы с молнией на ягодицах

Если немножко набрала вес в области бедер — просто расстегни молнию!

9. Меховые босоножки

Барсик, иди сюда, мне срочно нужны новые босоножки!

10. Прозрачные штаны

«В девушке должна быть загадка!» — говорили они.

11. Кружевная мужская рубашка

Наконец-то я знаю, что дарить мужчинам на 23 февраля!

12. Мясные джинсы

Мне 2 филе, пожалуйста! По одному на каждую коленку.

13. Двойные джинсы

Наконец-то можно не выбирать «бойфренды» или «с завышенной талией»!

14. Сапоги-чулки

Все-таки какая экономия на колготках и чулках теперь! Практично!

15. Штаны-сапоги

Выглядят как мои колготки на шпильке.

16. Штаны — куриные ножки

Мой парень обожает куриные ножки. Решила его порадовать.

17. Кроксы на платформе

Ж — женственность.

18. Клетчатый комбинезон

При необходимости комбинезон с легкостью превращается в хозяйственную клетчатую сумку.

19. Сумка с засушенным крокодилом

Карманники кошелек из сумки не вытащат. Испугаются!

20. Свитер очень крупной вязки

Мне кажется, что сбылась мечта моей бабушки. Теперь точно в тепле!

21. Кеды-штаны

Вот если бы не все это зашнуровывать, то точно купила бы!

22. Юбка-корсет

Сексуально... Прямо как моя любимая докторская колбаса в сеточку.

23. Прозрачная юбка

Вы знаете сколько денег стоит женское нижнее белье? Мир должен видеть мои трусы!

24. Колготки с текущей краской

«Я такая горячая штучка, что даже трусы плавятся!», или что хотел передать дизайнер?

34 На склад!
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