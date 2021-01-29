25 настолько заботливых хозяев, словно у них не питомцы, а принцессы растут

Ряд исследований показал, что домашние животные положительно влияют на здоровье человека. Например, кошки и собаки способствуют нормализации работы сердца и артериального давления. Люди так любят своих питомцев, что быт некоторых из них удивляет. Кажется, словно их хозяин не наигрался в детстве с куклами. Мир мохнатых непосед наполнен эстетикой и комфортом: свой гардероб и мебель ручной работы, изысканные лакомства и даже торжественные праздники в их честь. Но зачастую это не просто развлечение, а искреннее проявление любви и ответственности. У таких людей можно многому научиться.

Идеи, как построить самому игровой комплекс или приодеть хвостатого любимца, ждут вас в подборке от AdMe.ru. А в качестве бонуса — рецепт печенья для питомца.

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«Кошкам нравится дерево, которое я сделал для них»

«Сосед продал дом. Новому владельцу эта яблоня не понравилась. Я подумал, что выйдет идеальное деревце для моих кошек, и получил его бесплатно».

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«Соседская огромная черная немецкая овчарка Арчи обожает это печенье. Я делаю его каждые пару месяцев»

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Бонус: рецепт печенья для любимца

Ингредиенты: 170 г тунца, 1 ст. муки, 1 ст. кукурузной муки, 1 яйцо, 2 ст. л. воды. Разогрейте духовку до 170 °C. Перемешайте все составляющие до образования мягкого теста. Оставить тесто в миске на 10 минут. Посыпать стол кукурузной мукой и раскатать тесто, нарезать кусочки. На противень положить пергамент, а сверху — печенье. Запекать 15–20 минут.