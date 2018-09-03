25+ наблюдений о взрослой жизни, в которых перца больше, чем в мексиканской кухне
Пользователь Modern Adult в твиттере публикует забавные и правдивые мысли о том, что такое взрослая жизнь. И это не только бесконечные списки дел и нежелание идти на работу, но и возможность делать все, что хочешь и чего не мог себе позволить в детстве. Например, никуда не пойти и лечь спать.
Мы в AdMe.ru выбрали самые интересные наблюдения Modern Adult о взрослой жизни и делимся ими с вами. Бонус поймут все, кому больше 30.
- Я: «Хочу путешествовать». Банковский счет: «Куда? До места работы?»
- Страх узнать состояние банковского счета — это взрослая версия студенческого страха узнать свои оценки.
- 90 % взрослой жизни занимает удаление писем, пришедших по электронной почте.
- Быть взрослым — это когда ты говоришь «У нас дома есть еда» самому себе.
«Дедлайны и важные жизненные решения ближе, чем кажутся»
- У взрослых столько списков дел, что им нужен отдельный список, чтобы отсортировать все другие списки.
- Я: «Не хочу сегодня идти на работу». Мои счета: «Лол, хорошо сказал!»
- Одна из самых больших целей взрослой жизни — заработать достаточно денег, чтобы быть таким же беззаботным, как в детстве.
- Каждую неделю у меня возникает одна и та же мысль: «Нужно просто пережить эту неделю».
За 2 дня до зарплаты
- Я в 21: есть энергия, но нет денег. Я сейчас: есть деньги, но нет энергии.
- Утренняя рутина включает 10 минут, когда я просто сижу на кровати и думаю, как же сильно устал.
- Меня можно назвать жаворонком, если 13:00 считается утром.
- Когда ты взрослый, то можешь делать все, что захочешь. Но большую часть времени ты просто хочешь домой.
- Моя идея насчет того, как провести отпуск: отключить будильник.
Одна из лучших вещей во взрослой жизни — возможность делать все, о чем мечтал в детстве
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Как я могу принимать жизненно важные решения, если до сих пор мысленно произношу алфавит, чтобы выбрать нужную букву.
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Хоть я и взрослый, но во время важного телефонного звонка я втайне надеюсь, что никто не возьмет трубку.
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В детстве задаешься вопросом, почему взрослые всегда в плохом настроении. Став взрослым, понимаешь, что в этом есть смысл.
«Взрослость — это когда вы ассоциируете себя со Сквидвардом, а не с Губкой Бобом»
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Взрослая жизнь — это когда ты посмотрел по сторонам, переходя дорогу, а в итоге тебя сбивает самолет.
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Часто слышал, что с возрастом время летит быстрее, но никогда не верил в это. А сейчас у меня ощущение, что 2015 год был еще вчера.
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Пугающее осознание — когда вы ищете взрослого, кто бы помог вам, а затем понимаете, что это вы взрослый.
«Взрослость» ощущается примерно так
- Захватывающее событие в жизни взрослого — разве что покупка товаров на Amazon.
- Мой список покупок состоит из 2 пунктов: 1) не встретить никого из знакомых; 2) купить яйца.
- Вы официально вступаете во взрослую жизнь, когда идете в гипермаркет с такими же ощущениями, которые были в детстве, когда вы шли в магазин игрушек.
- Вчера ты был молод, а сегодня у тебя появился любимый продуктовый магазин.
Любимые слова взрослого человека — «Ваш заказ доставлен»
- Я в 18 лет: «Если смогу лечь до 3:00 утра, все будет хорошо». Я сейчас: «Уже 20:00, мы не можем начать смотреть фильм так поздно».
- Быть взрослым — это когда ты надеешься, что тебя пригласят куда-нибудь, но не хочешь идти.
- Есть в одиночестве в детстве — пытка; пообедать в одиночестве, став взрослым, — сплошное удовольствие.
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Жалею о каждой возможности вздремнуть, упущенной в детстве.
- «Прости, мне на работу завтра рано вставать» — это взрослый вариант детского «Мне мама не разрешила».
- Наказания для детей — это награды для взрослых: никуда не поехать; идти в свою комнату и ни с кем не разговаривать; ложиться спать рано.
Бонус: первое правило 30-летних
С каким утверждением о взрослой жизни вы согласны на все 100 %?
Фото на превью adultproblem / twitter