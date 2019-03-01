25+ мужских секретов, о которых не знают девушки
Мужчины и женщины, кажется, никогда не смогут понять друг друга по-настоящему. Но это не мешает нам хотя бы попытаться. Для этого иногда достаточно просто задать вопрос и получить ответ. Все просто, правда?
AdMe.ru с помощью пользователей Reddit расскажет о том, что мужчин тревожит, радует и выводит из себя.
- Ваши шансы получить то, что вы хотите от нас, бесконечно возрастают, если вы говорите нам об этом напрямую.
@DepressedBard
- Нам неважно, насколько вы популярны (или непопулярны) среди других женщин. Так что это не должно влиять на вашу самооценку в отношениях.
@Mongo0se
- Мы чувствуем себя настоящими ниндзя, когда снимаем нижнее белье, подкидываем его ногой и ловим.
@Ur_Boi_SlippyD03
- 5 лет назад девушка сказала, что у меня очень классная куртка. А 3 года назад кто-то украл эту самую куртку. Я до сих пор не смирился, ведь за 5 лет этот комплимент был самой приятной вещью, которую мне говорили.
@Aazadan
- Когда мы хотим побыть одни, это не значит, что мы не хотим быть рядом с вами. Мы просто хотим побыть одни.
@aestusveritas
-
В зрелом возрасте мы не ожидаем, что вы будете выглядеть как супермодель, ведь мы старели вместе. Да, иногда мы видим вас такими же, какими вы были 30 лет назад, и все морщины и недостатки исчезают. И да, бывают случаи, когда мы видим все ваши морщины и недостатки. Они тоже прекрасны.
@Duesizzle
- Когда люди плачут, мы в первую очередь хотим решить их проблему. Если решить ее невозможно, скажите нам что-то вроде: «Можно я побуду одна?» или: «Мне нужно, чтобы ты меня выслушал». Просто чтобы мы знали, что вам нужна моральная поддержка, а не немедленное решение проблемы.
@realbadaccountant
- Мы не понимаем намеки. Сказать: «Я чуть не сломала шею на дорожке перед домом» — это не то же самое, что сказать: «Убери лед с дорожки, там скользко». Потому что в первом случае мы думаем что-то вроде: «О, спасибо за внимание, я буду осторожнее».
@K2000kidd
- Часто нам искренне все равно, куда мы идем на свидание и что будем есть. Мы просто хотим есть, и нам подойдет любая еда. Главное — чтобы вы были рядом.
@Rabidrabitz
- Мы действительно думаем, что у вас красивые волосы. Они отлично выглядят до и после стрижки, вьющимися и прямыми. Ваши волосы прекрасны всегда: и когда вы только что проснулись, и после укладки. Пока ваши волосы выглядят так же, как у детских кукол, мы думаем, что они великолепны.
@banjohusky95
- Я однажды чинил машину знакомой девушки и сильно испачкался. Она спросила меня, не хочу ли я зайти в дом и принять душ. Я сказал ей «нет», потому что не принес чистую одежду, чтобы надеть после душа. Девушка только хихикнула в ответ. Да, мы, парни, не слишком умны, когда дело доходит до чтения между строк.
@JohnnyMopper
- Когда мы возвращаемся домой с работы, нам нужно время простоя, чтобы ничего не делать. Поездка на машине домой не в счет. Дайте нам 20–30 минут отдыха. Это помогает нашему телу и мозгу понять, что работа окончена и можно о ней больше не думать.
@frozenartic
- Большинство парней (по крайней мере из тех, кого я знаю) хвалят других мужчин в мыслях, но не говорят об этом вслух, чтобы нас не приняли за геев. Я же делаю комплименты моим лучшим друзьям, просто чтобы увидеть, как загораются их глаза. Я думаю, что мужчины имеют право получать комплименты по мелочам, ведь это случается не так часто.
@konniekhan-126
- Мы отчаянно хотим, чтобы вы бросали нам вещи, а не просто передавали их из рук в руки.
@andytheg
- Могу подтвердить! По сути, в нас просыпается игривая собака. Вам достаточно просто почесать нас за ухом и бросить нам какую-то вещь, и наша жизнь сразу станет отличной.
@literallyaspoon
- Если у нас есть глупое хобби и вы интересуетесь им даже капельку, мы это ценим. Я геймер, и моя жена часто наблюдает за тем, что я делаю, спрашивает об игре и вообще проявляет интерес. Это действительно здорово, и я это ценю.
@BlueLantern84
- Парни тоже любят, когда их приглашают на свидание.
@IAmMohit
- Моя невеста так пригласила меня. Мы работали в одной компании, и она просто подошла ко мне и сказала: «Эй, мы с тобой должны пойти поужинать сегодня вечером». Я спросил ее, кто еще идет, и она сказала: «Думаю, это будем только ты и я». И да, это было круто.
@Justyburger
- Я не смотрю на тебя, я зациклен на размышлениях о том, как бы я открыл пивоварню в средневековой Англии, в то время как мои глаза просто смотрят на тебя.
@UVLsystem
- Иногда нам ужасно не хватает прикосновений. Может, это касается только американцев, но, если вы сидите рядом со своим парнем, просто почешите ему за ушком, погладьте по спине или что-то типа того. Когда я расстроен и зациклен на чем-то, это позволяет мне прийти в себя и ценить такие моменты с моей девушкой.
@Thadota7717
- Могу подтвердить. Иногда, когда моя подруга обнимает меня или просто гладит меня по голове, я готов расплакаться, потому что я никогда не получаю ничего подобного.
@GuaridoNicolas
- Часто мы фантазируем о спасении мира от террористической атаки или о чем-то таком. В моей голове я величайший герой в мире боевиков. Я спас много самолетов, лодок, красивых женщин и много раз спасал свою семью.
@HeathenSoldier
- Я провел час или около того этим утром, читая об истребителях, затем задремал и увидел, что я пилот. Потом я вспомнил тетрадь со школьных времен, на которой был изображен ти-рекс в истребителе. Я громко рассмеялся над этим воспоминанием, и когда моя жена спросила, почему я смеюсь, я сказал, чтобы она не обращала внимания. Затем я снова засмеялся, потому что подумал о том, как ти-рекс пытался бы попасть в летную школу. Теперь мы с женой в ссоре, потому что она думает, что я что-то скрываю. Мы на самом деле не такие загадочные — иногда мы просто смеемся над ти-рексом, который пытается делать заметки о скорости ветра.
@pm_me_ur_rice_noodle
- У многих мужчин есть беспокойство и / или депрессия, но мы не станем говорить о них и будем слегка раздражены тем, что вы подняли этот вопрос.
@jamestar1122
- Если вы хотите чего-то, просто скажите. Мы ориентированы на задачи. Если вы скажете: «Мне холодно» — мы не обязательно поймем, что подразумевалось: «Мне нужно одеяло, не мог бы ты дать его мне?» И если вы злитесь на нас за что-то, просто скажите нам, и мы, вероятно, прекратим. Не ходите в гневе несколько дней и не удивляйтесь, почему нам все равно. Мы просто не знаем, чего вы от нас хотите.
@Frazzman
- У мужчин, как и у всех людей, бывают проблемы с психическим здоровьем: депрессия, беспокойство, проблемы с телом. Пожалуйста, признайте это. На парней, у которых есть такие сложности, смотрят с пренебрежением, потому что все мужчины должны быть общительными и уверенными в себе. Проблемы психического здоровья касаются всех, и это очень серьезная вещь, о которой не принято говорить, особенно когда это относится к мужчинам.
@Iwaspromisedjetpacks
- У мужчин есть коробка, в которую мы думаем, а называется она «пустая коробка». И когда вы спросите парня, о чем он думает, а в ответ услышите, что ни о чем, то крайне вероятно, что он говорит правду.
@AmericanPixel
- Я устал от «стандартов парня». Сестра дала мне номер подружки. Мы пошли на непринужденное свидание, но я не почувствовал притяжения, поэтому просто не стал продолжать общение. Очевидно, она была расстроена и ждала моего звонка, и моя сестра сказала мне, что я был груб. Почему? Я не был заинтересован в том, чтобы увидеть эту девушку снова. К тому же у нее тоже был мой номер и она могла бы написать мне сама, если ей было интересно второе свидание. «Это не так работает! Ты парень, ты пишешь или звонишь ей!» В таком случае то, что я не позвонил, должно было объяснить ей, что свидание прошло не очень удачно.
@ModernTenshi04
- Мы чувствуем колоссальное социальное давление. Мы обязаны быть сильными, неэмоциональными, поддерживать других, зарабатывать деньги. Часто мы не знаем, как все это делать. И мы напуганы. Но мы знаем, что не должны бояться и не имеем права просить о помощи. Таким образом, мы испытываем постоянный стресс.
@ImprovObsession
- Иногда нам нравится быть «маленькой ложкой» — когда вы лежите рядом и обнимаете нас со спины.
@fire_biscuit
- Если вы хотите, чтобы что-то случилось между нами, вы должны тоже делать шаги вперед и встретиться с нами на полпути. Если мы не делаем ход, мы, вероятно, делаем все возможное, чтобы не облажаться.
@Shermanator92
- — О чем ты думаешь?
— Ни о чем таком.
— Нет, правда, о чем ты думаешь?
— Как считаешь, сколько дронов понадобится, чтобы поднять кота?
@technocratic-nebula